ICTS Security reforça alerta para turistas e orienta sobre cuidados essenciais nas viagens ao litoral de São Paulo no fim do ano

Com a expectativa de intenso movimento no litoral paulista durante as festas de fim de ano, a ICTS Security , empresa especializada em consultoria e gestão de segurança, reforça a importância de medidas preventivas para reduzir riscos nas estradas, nos imóveis de temporada e nas residências vazias. O alerta se apoia nos dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública, que registrou 1.043 roubos e furtos na Baixada Santista entre 21 de dezembro e 3 de janeiro de 2024. Embora o número represente queda de 35% em relação ao ano anterior, resultado do reforço de policiamento na região, os índices seguem elevados e exigem atenção redobrada.

Para Saulo Farto Chaves, Diretor de Segurança e Negócios da ICTS Security, a postura preventiva dos viajantes é determinante para evitar incidentes. “Os dados mostram avanço, mas não eliminam o risco. As atitudes individuais seguem sendo a camada de segurança mais imediata e eficiente”, afirma. Segundo ele, a preparação precisa começar antes da viagem, com a definição de rotas mais movimentadas, a comunicação prévia do trajeto a uma pessoa de confiança e os horários previstos. A revisão do veículo também é considerada essencial, assim como a atenção a situações que tentem forçar uma parada na estrada. “Se algo parecer estranho, a orientação é não parar. Procure um ponto seguro e peça ajuda”, reforça.

A proteção dos pertences é outro ponto que merece atenção. Malas e objetos devem ser mantidos no porta-malas, sem qualquer visibilidade que desperte interesse. Ao chegar à praia, levar apenas o essencial reduz riscos e facilita a mobilidade em caso de necessidade. A atenção redobrada na volta ao carro ou ao imóvel, com cuidado a aproximações suspeitas, também ajuda a evitar situações de vulnerabilidade.

O especialista destaca ainda o comportamento digital como uma das vulnerabilidades mais críticas. Informações publicadas em tempo real, como fotos, localização ou detalhes da rotina, ajudam criminosos a identificar residências vazias ou momentos de deslocamento. “Ao compartilhar onde está, a pessoa também revela, sem perceber, que sua casa está vazia”, alerta Saulo. Para quem ficará fora por vários dias, a recomendação é pedir para alguém de confiança monitorar a residência, evitar deixar luzes acesas continuamente e reforçar trancas de portas e janelas.

Ao chegar ao imóvel de temporada, é importante verificar acessos, observar a movimentação ao redor e confirmar a identidade de prestadores de serviço. Itens de valor devem ser guardados de forma discreta, preferencialmente em cofres. Nesta época do ano, também cresce o número de golpes envolvendo anúncios de aluguel com preços muito abaixo do mercado. “Ofertas milagrosas e sem histórico confiável são sinais claros de alerta. A checagem prévia evita prejuízos e exposição desnecessária”, orienta o especialista.

Além disso, a ICTS Security orienta para cuidados digitais adicionais, como evitar o uso de redes Wi-Fi públicas, optar por senhas fortes e autenticação em dois fatores, manter o rastreamento do celular ativado e desativar o pagamento por aproximação quando não estiver em uso. No retorno da viagem, o ideal é não divulgar horários de volta e reforçar a atenção em pedágios, acessos e trechos finais, onde há maior incidência de ocorrências. “É nos trajetos curtos e conhecidos que muita gente relaxa, e é justamente onde criminosos se aproveitam”, conclui.

