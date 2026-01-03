O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado (3) uma imagem de Nicolás Maduro após a captura do líder venezuelano durante a operação militar no país.

A foto, divulgada na rede Truth Social, mostra Maduro algemado e vendado. A publicação reforça o discurso de que os EUA irão administrar a Venezuela até uma “transição segura”, provocando forte repercussão.

Trump, afirmou neste sábado (3) que os EUA vão administrar a Venezuela temporariamente, após uma operação militar que resultou na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa.

Segundo Trump, a medida seria necessária para garantir uma

“transição segura, justa e estável” de poder, evitando um vácuo político no país. O presidente norte-americano não estabeleceu prazo para o fim dessa administração.

Durante a coletiva, Trump também deixou claro que o petróleo venezuelano está no centro da estratégia dos EUA. Ele afirmou que grandes petroleiras americanas entrarão no país para investir bilhões de dólares na recuperação da infraestrutura petrolífera, atualmente sucateada.

De acordo com Trump, a exploração do petróleo deve financiar os custos da administração, afirmando que a operação “não custará nada aos contribuintes americanos”. Apesar disso, o presidente confirmou que as sanções e o embargo ao petróleo da Venezuela continuam em vigor, o que gera dúvidas sobre como esse controle será aplicado na prática.

