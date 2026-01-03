Um morador de Americana morreu após um acidente envolvendo uma moto aquática no Rio Grande, em Miguelópolis. O corpo de Márcio Souza Santos, de 46 anos, foi localizado na manhã deste sábado (3), após horas de buscas.
Saiu de Americana e foi passar o feriado no interior
Ele havia desaparecido na sexta-feira (2) após cair da moto aquática.
Equipes de resgate atuaram no local, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.
Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. A matéria será atualizada.
