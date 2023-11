5 sinais de que é necessário trocar de smartphone

Nos dias de hoje, com uma vida tão conectada às tecnologias, o smartphone desempenha um papel fundamental na rotina, seja para conectar pessoas, para um momento de entretenimento, ou mesmo, para ser produtivo no trabalho e nos estudos. No entanto, os produtos tecnológicos possuem um ciclo de vida finito e, após um período de uso, precisam ser substituídos. E para saber quando é a hora de efetuar essa troca, a Xiaomi destaca cinco dicas práticas.

Desempenho lento

Após um longo período de uso, é normal que o smartphone comece a apresentar sinais de lentidão, apresentando travamentos frequentes ou demora para abrir os aplicativos. Esse é um dos principais indicativos de que o aparelho necessita ser substituído por um modelo mais potente, pois com o passar do tempo, a tendência é que fique ainda mais devagar.

Bateria que não dura mais

Procurando constantemente uma tomada para carregar o celular? Ou não consegue sair sem um carregador portátil? Uma bateria saudável deve durar o dia todo, dependendo do ritmo de uso. Se o aparelho estiver descarregando com muita frequência, é indicado considerar uma substituição.

Falta de atualizações

Manter o smartphone atualizado é essencial para a segurança do dispositivo e melhor funcionamento. Se o fabricante não disponibiliza mais atualizações para o modelo, o aparelho pode ficar vulnerável ou mesmo, não estar apto a receber as novas atualizações dos principais aplicativos. Por isso, a troca por um modelo mais novo é o mais indicado.

Danificações no aparelho

O smartphone já caiu alguma vezes? As quedas e acidentes podem afetar a performance a médio prazo ou até mesmo comprometer a integridade do aparelho. Se possui um dispositivo danificado, o ideal é substituí-lo por um modelo mais novo e tomar os devidos cuidados para evitar danificações.

Falta de espaço de armazenamento

Quem nunca sofreu com a falta de espaço de armazenamento? Alguns gigabytes a mais fazem toda a diferença. Com inúmeros aplicativos no smartphone, além de arquivos, fotos, documentos e atualizações de sistema, o aparelho pode ficar mais lento, ou até mesmo deixar de abrir algumas funcionalidades ou aplicativos pela falta de espaço. Se constantemente recebe a mensagem de “espaço de armazenamento insuficiente”, o aparelho já não está atendendo às necessidades do usuário, indicando que está na hora de adquirir um novo modelo com uma capacidade maior de armazenamento.

A troca do smartphone no momento em que esses sinais estão mais evidentes, pode melhorar significativamente a experiência de uso e garantir um maior aproveitamento do dispositivo. Além disso, a substituição pode ajudar a manter o dispositivo mais seguro e confiável, já que está com as atualizações em dia. Escolher um novo smartphone que atenda às necessidades e orçamento pode ser uma experiência empolgante, permitindo o aproveitamento às novas tecnologias.

