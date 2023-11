Como Recuperar Arquivos Apagados com Shift Delete?

A preocupação em recuperar arquivos apagados acidentalmente é uma realidade frequente para usuários de computadores. A tarefa aparentemente simples de deletar arquivos pode se tornar uma fonte de ansiedade quando a combinação de teclas Shift+Delete é empregada, resultando na exclusão permanente de dados, sem a opção de recuperação convencional através da Lixeira.

Este artigo propõe-se a explorar de maneira abrangente informações cruciais sobre o Shift+Delete, discutir métodos eficazes para a recuperação de arquivos apagados por essa combinação de teclas e apresentar o 4DDiG Data Recovery como uma solução poderosa para superar esse desafio.

Informações sobre Shift+Delete

Ao empregar a combinação de teclas Shift+Delete para excluir um arquivo no sistema operacional Windows, desencadeia-se uma ação substancialmente diferente daquela realizada pelo simples Delete. Enquanto a tecla Delete move o arquivo para a Lixeira, proporcionando uma camada de segurança e a possibilidade de recuperação, o Shift+Delete opera de forma mais incisiva, excluindo o arquivo de maneira imediata e irrevogável, sem enviar para a Lixeira.

Essa ausência da etapa intermediária da Lixeira torna a recuperação um desafio substancial, pois os arquivos não permanecem facilmente acessíveis. A escolha deliberada de utilizar o Shift+Delete muitas vezes reflete uma decisão consciente do usuário. Pode ser motivada pela intenção de evitar o preenchimento da Lixeira e, por conseguinte, a liberação de espaço no sistema. Além disso, alguns usuários optam por essa abordagem para assegurar a eliminação completa e definitiva de dados considerados sensíveis ou confidenciais.

No entanto, essa ação drástica pode resultar em perda acidental de dados vitais. Quando arquivos importantes são excluídos usando o Shift+Delete, não há um caminho direto para sua recuperação padrão. A ausência da Lixeira como um ponto de restauração fácil aumenta a complexidade do processo de recuperação. A exclusão com Shift+Delete remove a barreira de segurança proporcionada pela Lixeira, tornando o processo irreversível. Os arquivos não são movidos para um local temporário de armazenamento, tornando-se virtualmente inacessíveis aos métodos convencionais de recuperação. Essa ação rápida e decisiva, embora benéfica em alguns contextos, como a liberação imediata de espaço em disco, pode se transformar em um desafio significativo quando a necessidade de recuperar dados se torna premente.

Como Recuperar Arquivos Apagados com Shift Delete?

Vamos agora explorar métodos eficazes para recuperar arquivos apagados usando a combinação de teclas Shift+Delete. Uma das abordagens envolve o uso do software 4DDiG Data Recovery, que se destaca como uma solução abrangente para a recuperação de dados em diferentes cenários.

Método 1: Recuperar Arquivos Apagados usando 4DDiG Data Recovery

O 4DDiG Data Recovery é uma ferramenta robusta projetada para lidar especificamente com a recuperação de arquivos excluídos por Shift+Delete. Com uma ampla gama de capacidades, incluindo a habilidade de recuperar mais de 2000 tipos de arquivos, como fotos, vídeos, documentos e áudios, o 4DDiG oferece uma solução abrangente para usuários que enfrentam a perda de dados. Aqui estão os passos detalhados para recuperar arquivos com o 4DDiG Data Recovery:

Passos para Recuperar Arquivos com 4DDiG Data Recovery:

Selecione o Disco Local:

Após instalar e iniciar o 4DDiG Data Recovery, será apresentada a interface inicial. Nessa tela, você terá uma lista de discos rígidos disponíveis. Selecione o disco local onde os dados foram perdidos e clique em “Iniciar” para iniciar o processo de recuperação.

Inicie a Digitalização:

O 4DDiG iniciará imediatamente a digitalização do disco selecionado em busca de arquivos ausentes. Você pode pausar ou interromper a pesquisa a qualquer momento se identificar os arquivos que deseja recuperar.

Visualize os Arquivos Encontrados:

Após a conclusão da digitalização, os resultados serão exibidos em categorias, como Arquivos Excluídos, Arquivos Existentes, Localização Perdida, Arquivos RAW e Arquivos de Tags.

Você também pode alternar para a Vista de Arquivos para verificar tipos específicos, como Foto, Vídeo, Documento, Áudio, E-mail e outros.