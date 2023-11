O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 637 vagas de emprego ao trabalhador (a). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela à Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Agente de Asseio, Ajudante, Ajudante de carga e descarga, Ajudante de cozinha, Ajudante de obras, Ajudante de Produção, Ajudante geral, Armador, Atendente, Auxiliar de CNC, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de Limpeza/faxineira, Auxiliar de Produção, Auxiliar de serviços (limpeza), Auxiliar de serviços agropecuários, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar geral, Balconista/caixa, Carpinteiro, Caldeireiro (a) pleno, Caseiro, Copeira (o), Costureira (o), Cozinheira (o), Eletricista, Eletricista Instalador, Embalador, Empregada Doméstica, Engrupador, Ferramenteiro, Jardineiro, Jardineiro/ Tratorista, Manutenção Geral, Mecânico Automotivo, Mecânico de máquinas industriais, Montador industrial, Motorista de caminhão basculante, Operador de Caldeira, Operador de Máquina, Padeiro (a), Pedreiro, Pintor (a) Automotivo, Pizzaiolo (a), Programador e Operador de Centro de Usinagem, Retificador Plano, Revisor de Tecido Cru, Revisor, Serrador de tecidos, Servente de obras, Serviços gerais, Soldador, Tecelão (ã), Tratorista I, Vendedor (a), Vendedor (a) porta a porta, Urdidor/Urditriz.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro (a), Ajudante de contramestre, Ajudante de montagem, Ajudante de padeiro, Ajudante de Produção, Atendente de balcão, Auxiliar de açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de pano, Auxiliar de Produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de Transporte, Balconista de frios, Caseiro, Cilindrista de Borracha, Cobrador (a), Costureira (o), Cozinheira (o), Eletricista de Manutenção Industrial, Empregada Doméstica, Enfestador, Estoquista, Mecânico de tecelagem, Moldador de plástico por injeção, Operador de máquina rebobinadeira, Operador de serras fitas, Pedreiro, Pintor Automotivo/Industrial, Revisor de Tecidos, Serviços Gerais, Técnico (a) Mecânica, Tocheiro/Maçariqueiro, Vendedora Comercial, Zelador.

Vagas para ensino médio (2º grau):

½ Oficial, Ajudante geral, Ajudante de carga e descarga, Ajudante de produção, Analista comercial-Vendas, Analista Fiscal, Analista fiscal Jr, Assessor de vendas vestuário, Assistente de Locação, Atendente, Atendente de loja júnior, Auxiliar administrativo, Auxiliar de almoxarife, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Produção, Auxiliar de recebimento, Auxiliar de serviços gerais, Borracheiro/Moleiro, Caseiro, Comprador (a), Contramestre tecelagem, Consultor (a) de Vendas, Coordenador (a) administrativo, Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), Encarregado de fiação, Enfestador, Engomador (a), Embalador (a), Garçom, Gerente, Gerente comercial, Líder de corte e dobra, Líder de loja, Meio oficial torneiro mecânico, Mecânico de Refrigeração, Mecânico Diesel, Montador de Estruturas, Montador Mecânico, Motorista, Operador (a) de caixa, Operador (a) de Conicaleira, Operador (a) de loja, Operadora de Máquina (Costureira), Operador (a) de Máquinas, Operador (a) de máquinas de estampa, Operador (a) de Tinturaria, Pintor (a), Promotor (a) de Vendas, Repositor (a), Repositor/estoquista, Representante Comercial, Revisor de Tecido Cru, Serralheiro Industrial, Soldador (a), Supervisor (a) de Restaurante, Tecelão (ã), Técnico de Manutenção Residencial, Técnico em Refrigeração, Torneiro Produção, Vendedor (a), Vendedor (a) Externo (a), Vendedor (a) Interno, Vendedor (a) de cartão.

Vagas que exigem cursos:

Assistente de qualidade: curso técnico em química ou têxtil, Auxiliar administrativo de vendas: curso na área, Auxiliar de farmácia: técnico em química ou farmácia, Auxiliar de manutenção: curso técnico de manutenção, Auxiliar mecânico: curso de mecânico, Auxiliar Técnico: curso de eletrônica, Auxiliar técnico de manutenção: curso de pacote office e técnico mecânica, elétrica ou eletrônica, Corretor (a) de imóveis: curso TTI com CRECI ativo, Eletricista: curso em elétrica/eletrônica, Eletricista: curso de eletricista, Eletricista Industrial: curso de eletricista, Eletromecânico: curso de NR10 e NR35, Mecânico: curso de mecânica, agrícola ou afins, Mecânico de Ar Condicionado: curso em mecânica de refrigeração, Mecânico de manutenção: curso de mecânico, Mecânico de Refrigeração: curso em mecânica de refrigeração e instalação, Mecânico montador/manutenção: curso de montador ou mecatrônica, pneumática e interpretação de desenhos, Operador e programador de centro de usinagem, Projetista: curso de PROMOB e SKETCHUP, Representante técnico comercial: técnico em química, biologia ou administração, Soldador MIG: curso de solda, Técnico (a) em Nutrição: curso técnico em nutrição, Técnico (a) Mecânica: curso técnico em mecânica/mecatrônica, Técnico em (a) Técnico de Laboratório: curso técnico em eletrônica/mecatrônica, Técnico de Manutenção: curso técnico em manutenção/NR10/SEP, Técnico (a) de qualidade: curso técnico em qualidade, Técnico Eletrônico/Eletricista: curso técnico em eletrônico/eletricista de manutenção, Técnico Eletrônico/Mecatrônico: curso técnico em eletrônica, Torneiro Mecânico: curso na área/mecânica, Torneiro Mecânico Convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos e metrologia.

Vagas para graduação:

Analista fiscal, Analista de PCP, Analista de RH, Analista Fiscal, Assistente Contábil, Assistente de Qualidade, Estagiária administrativa, Esteticista, Fisioterapeuta.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assistente de Atendimento ao Cliente, Assistente de vendas, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de produção.

Posto do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa tem 31 vagas para esta terça-feira, 28/11

Atendendo agora no mesmo prédio do Poupatempo, o PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 31 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho estão atendendo o público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE DE PEDREIRO – Experiência na função. Salário R$ 2.297,27. (2 vagas)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Feminino, para cuidar da casa e fazer almoço. (1 vaga)

BALCONISTA – Experiência no segmento de conveniência ou padaria será um diferencial, ser comunicativo, boa dicção, habilidades com vendas, disponibilidade para trabalhar em regime de escala para atender ao cliente; organizar limpeza da loja, receber mercadorias, manusear chapa e máquina de café e demais serviços pertinentes a função. Salário: piso da categoria + cesta básica e ajuda de custo definida pela empresa. (2 vagas)

ESTAGIÁRIO ED. FÍSICA – Masculino para dar aula de natação. Estar cursando a partir do 3º ano. (1 vaga)

ESTOQUISTA – Masculino 16 e 17 anos, para trabalhar em loja de calçados. (1 vaga)

FARMACÊUTICO(A) – Com CRF ativo, para trabalhar em escala 6×1. (1 vaga)

MECÂNICO GERAL DE MÁQUINAS TÊXTEIS – Com experiência na função. (1 vaga)

MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA – CNH D ou E, experiência na função. Salário R$ 2.777,37. (2 vagas)

OPERADORA DE CAIXA – Para trabalhar em farmácia, escala 6×1. (5 vagas)

OPERADOR DE MERCADO – Com seis meses de experiência para atuar nos setores de frente de caixa, mercearia, portaria, logística, peixaria, açougue, padaria, frios, hortifruti e rotisseria etc, entre elas, atendimento ao cliente, reposição, abastecimento de mercadorias, registro de produtos, organização e limpeza do setor, entre outras tarefas pertinentes a função. Horário de fechamento (13h às 22h09) com escala 6×1 e folga a cada dois domingos trabalhados. Salário de R$ 1.800,00 + VT + VA + convênio médico + benefícios. (5 vagas)

PEDREIRO – Experiência na função. Salário R$ 2.777,37. (2 vagas)

RECEPCIONISTA ACADEMIA – De 30 a 45 anos, com experiência em atendimento. (1 vaga)

TÉCNICO ELETRÔNICO – Ensino Médio e curso técnico, CNH B, para atuar no reparo de placas eletrônicas, circuitos eletrônicos, inversores de frequência, soft Starter, fontes e acessórios, usar ferramentas (ferro de solda, estação de retrabalho, osciloscópio entre outros), trabalhar com normas do laboratório, limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais bem como o local de trabalho. (5 vagas)

VENDEDOR (A) – Para trabalhar em loja de roupas e calçados. (2 vagas)