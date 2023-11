Três finais eletrizantes, duas delas decidas nos pênaltis, e arquibancadas lotadas. Assim terminou no final de semana o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023, promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O maior evento esportivo da cidade recebeu ótimo público nas partidas finais, disputadas no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”). No sábado (25/11), o EC Real faturou o título da 1ª Divisão ao vencer o UVA por 4×2 nos pênaltis (no tempo normal, o jogo terminou empatado em 1×1).

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) prestigiou as três finais ao lado do vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), do secretário de Esportes, Renan Reis, e do adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho. Também estiveram presentes os vereadores Oseias Jorge e Paulinho Bichof.

Conforme previa o regulamento, a final da 1ª divisão – apitada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique e os auxiliares Lídio Neri e Romário Augusto – terminou empatada no tempo normal e foi decidida na cobrança de pênaltis.

“Quero parabenizar os times pelo excelente Campeonato Amador. Para mim, é uma satisfação muito grande prestigiar e apoiar o esporte de nossa cidade. E nesta final temos um trio de arbitragem da Federação. Então, estamos fazendo um Campeonato de excelência. Parabenizo todos os clubes que disputaram o Campeonato, todos são vitoriosos. Também cumprimento a família do nosso homenageado, o Eddy Mauerberg, que foi um excelente atleta”, discursou o chefe do Executivo novaodessense antes do pontapé inicial.

As autoridades participaram da entrega dos troféus e premiações individuais. Entre eles, para o artilheiro Bruno César (AA Matsubara), que marcou 8 gols. A defesa menos vazada foi do goleiro Renan Schumacher, também do Matsubara, que só tomou 4 gols na competição. O troféu de melhor técnico ficou com os dois finalistas, Helton e Adenilson. E o melhor jogador da final da “Primeirona” foi Baianinho, do EC Real.

Para o secretário Renan, “a administração municipal mais uma vez fechou com chave de ouro essa grande competição, que é o Futebol Amador”. “Linda competição. Agradecemos o prefeito Leitinho e vice Mineirinho que tem apoiado grandemente o esporte novaodessense, e novamente os clubes não tiveram gastos com arbitragem e inscrição pelo segundo ano consecutivo, graças ao apoio da atual gestão. E também agradeço aos times das três divisões pelo excelente campeonato”, disse.

Adjunto da pasta, José Henrique não poupou elogios ao Campeonato. “Concluímos esse belíssimo evento esportivo com sucesso, e estamos felizes pelos elogios gerais – tanto dos atletas quanto das comissões técnicas. E o trio de arbitragem na decisão da 1ª Divisão foi um diferencial, deixando a final ainda mais espetacular, prevalecendo o bom futebol”, falou.

MAIS CAMPEÕES

No domingão (26/11), a decisão da 2ª Divisão também foi nos pênaltis. O São Manoel FC faturou o caneco ao vencer o Guarapari FC por 5×4 (o jogo ficou empatado em 1×1 no tempo normal). E pela 3ª Divisão, o Desportivo Déli FC foi o campeão ao vencer o Juventus por 4×2. O atleta Juliano Henrique (São Manoel FC) foi o artilheiro da 2ª Divisão, com 8 gols. Bruno Rubio, do clube vice-campeão da “Terceirona”, faturou o troféu por ter carimbado a rede 9 vezes.

As decisões do Futebol Amador de Nova Odessa 2023 do final de semana contaram com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar) e Secretaria Municipal de Saúde. A TV WA Notícias e Nova Mídia, além da WR Assessoria, por meio do aplicativo Copa Fácil, fizeram a cobertura do evento.

