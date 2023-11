Em vídeo que circula nas redes sociais, o vereador Jr Dias

mostra uma abordagem que sofreu da Polícia Militar (PM) no bairro Antonio Zanaga em Americana.

Mais votado da cidade em 2020, JD é morador do bairro e conhecido da comunidade. Ele fala no vídeo que estaria passando por uma ‘humilhação’ e pergunta ao policial que o aborda se ele sabia quem ele estava abordando.

Ele deve vir para a disputa novamente em 2024 e tentará bater o atual recorde de votos, que é dele, e superar o maior campeão das urnas para vereador Luciano Correa, que obteve 4,1 mil votos em 2008.

