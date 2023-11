Aluna do EJA lança livro pela Adonis Americana

“Muito cedo aprendemos de letra a letra, até chegarmos a uma forma infinita de coleção de palavras, e frases, e livros, que nos levam a uma grande viagem por esse vasto e incrível português”. A frase de Maria Rozilei Moura, aluna da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Professora Maria de Fátima Faria Área, integra a sua história “A forma de entender o português”.

Esta é uma das 75 histórias produzidas por alunos e alunas de EJA de Campinas e incluídas no livro “Letra Viva – Edição Especial”, que será lançado nesta quarta-feira (29), em cerimônia às 19h30, na Academia Campinense de Letras. O evento marcará o encerramento do Projeto Como Nasce um Livro, iniciativa da Editora Adonis, de Americana.

Leia + sobre Famosos, artes e música

O projeto neste ano aconteceu pela primeira vez em Campinas. E ocorreu de uma forma inédita, com a participação de alunos e alunas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que tiveram a oportunidade de vivenciar todo o processo de produção de um livro, desde a concepção até a ilustração, edição e impressão da publicação.

Um conjunto de 2600 estudantes foi convidado a participar do projeto. Os alunos e alunas que aderiram à iniciativa tiveram encontros presenciais na Academia Campinense de Letras, quando puderam interagir com profissionais do setor, como a contadora de histórias Suzana Montauriol, a escritora Margareth Brandini Park e a ilustradora de livros Marilia Cotomacci. Também houve uma aula de ilustração digital com a Pandora Escola de Arte.

Ao final dos 20 encontros presenciais e uma aula de ilustração digital , houve o convite para que os participantes produzissem suas próprias histórias e 75 delas foram então incluídas no livro “Letra Viva – Edição Especial”, que será lançado no próximo dia 29 de novembro. O livro inclui 14 ilustrações elaboradas pelos próprios autores dos textos e 15 ilustrações de Jonathan Segovia, que foi contratado pelo projeto.

“Cada página deste livro é uma pedra preciosa a ornar o castelo edificado pela escrita; é uma prova viva de que, com apoio, estímulo, determinação e encantamento, não há obstáculo que não seja vencido”, afirma Ana Maria Melo Negrão, Cadeira n. 8 e vice-presidente da Academia Campinense de Letras, doutora em Educação pela Unicamp e graduada em Letras Anglo-Germânicas e Direito. Ela será a mestre de cerimônias do evento na Academia Campinense de Letras.

O Projeto Como Nasce um Livro foi apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e é uma realização da Editora Adonis, com patrocínio das empresas Cartonifício Valinhos, Innovate, LMS Cargas e Jola Materiais de Construção. Produção executiva da Track Comunicação e o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Campinas e da Academia Campinense de Letras. Representantes de todos os parceiros e da Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec), que gerencia o programa de Educação de Jovens e Adultos de Campinas, são aguardados para a cerimônia.

SERVIÇO:

Como Nasce um Livro – Encerramento do projeto e lançamento do livro “Letra Viva – Edição Especial”.

Local: Academia Campinense de Letras (R. Marechal Deodoro, 525 – Campinas – SP)

Quando: 29 de novembro de 2023, às 19h30

Apoios: Secretaria Municipal de Educação de Campinas e Academia Campinense de Letras

Realização: Editora Adonis

Produção Executiva: Track Comunicação

Apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP