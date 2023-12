Com a chegada do Natal, as famílias se preparam para apreciar

as delícias gastronômicas típicas dessa época do ano- as ceias. No entanto, é essencial ter em mente que a segurança alimentar é fundamental para evitar problemas de saúde e garantir que todos desfrutem de uma ceia saudável e livre de contaminação.

O biomédico e coordenador de microbiologia e biossegurança dos laboratórios DMS Burnier, Dr. Alexandre Veronez, listou 6 dicas importantes no preparo da alimentação. Confira:

1. Lave bem as mãos: Lave as mãos com água e sabão antes de manipular qualquer alimento, especialmente após tocar em carne crua, ovos ou vegetais não lavados.

2. Separe alimentos crus e cozidos: Mantenha alimentos crus, como carnes e vegetais, separados dos alimentos cozidos para evitar a contaminação cruzada.

3. Cozinhe adequadamente os alimentos: Certifique-se de cozinhar os alimentos completamente, principalmente as carnes, para matar bactérias e outros microrganismos prejudiciais.

4. Armazene corretamente os alimentos: Armazene os alimentos adequadamente na geladeira ou freezer para evitar o crescimento de bactérias. Verifique as datas de validade e descarte alimentos vencidos ou suspeitos.

5. Evite o uso excessivo de temperos: Evite o uso excessivo de sal e açúcar nos alimentos, optando por temperos naturais e alternativas mais saudáveis.

6. Descongele corretamente os alimentos: Descongele alimentos na geladeira ou utilize o micro-ondas, evitando deixá-los em temperatura ambiente por longos períodos.

“Ao seguir esses cuidados fundamentais, é possível desfrutar de uma ceia de Natal segura e livre de contaminação, garantindo a saúde e o bem-estar de todos os participantes. No final das contas, a atenção aos detalhes durante o preparo dos alimentos apenas reforça o desejo de compartilhar momentos agradáveis durante esta data festiva tão especial”, comenta Veronez.