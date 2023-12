A Prefeitura de Americana instalou um brinquedo infantil multiuso na Praça Maçônica, no bairro Werner Plaas, nesta segunda-feira (11).

Além do Espaço Infantil, obra feita por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), a praça terá novos pisos de concreto estampado, instalação de mobiliário urbano, como bancos, lixeiras, bebedouros e bicicletários, Espaço Pet e academia ao ar livre.

As praças Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga, Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória, e Natale Pinese, no São Vito, também estão recebendo serviços de manutenção e melhorias.

“Estamos cuidando de espaços de lazer e convívio dos americanenses, um pedido do prefeito Chico Sardelli para diferentes regiões da nossa cidade. Essas melhorias vão deixar esses lugares com uma estrutura mais adequada para o uso da população”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

