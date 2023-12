Leitinho vai a escolas de cachorro e ganha prêmio da PM

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho Schooder (PSD), se vestiu de cachorro e fez um tour

por escolas municipais de Nova Odessa esta terça-feira. Ele estava acompanhado do jovem Pablo Ruan, que tem atuado com força na pol´ticia local.

PRÊMIO DA PM– Junto de seu vice-prefeito Alessandro Mineirinho, receberam nesta quarta-feira (13/12) de manhã, durante a solenidade de comemoração ao 18º aniversário do 48º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), sediado em Sumaré e que atende também Nova Odessa, Hortolândia e Monte Mor. Ambos receberam “challenge coins” (medalhas que são uma honraria comum entre militares) e respectivos certificados pelos “excepcionais e relevantes serviços prestados” ao Batalhão.

O secretário municipal de Segurança Pública, coronel Carlos Fanti, também participou da cerimônia na sede da corporação, na Avenida Rebouças. Fanti foi um dos comandantes do Batalhão ao longo dos seus 18 anos de atividades.

As medalhas foram entregues a dezenas de homenageados pelo comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior, regional Piracicaba), coronel Rodrigo Eval Arena, e pelo comandante do 48º, tenente-coronel Valmir Moreira da Silva – entre outros oficiais, autoridades, delegados da Polícia Civil e cerca de 500 policiais militares lotados no Batalhão.

Para o comandante do CPI-9, “ver tantos oficiais da ativa e da reserva, bem como familiares de policiais aqui do Batalhão, demonstra o reconhecimento de todos pelo brilhante comando do tenente-coronel Valmir e de todos que já passaram por este comando”.

“É uma área complexa, desafiadora, populosa, conurbada com a região de Campinas e que traz dificuldades e desafios para o policiamento, diariamente. Agradeço a todos pelo empenho e pelo profissionalismo com que todos aqui vem trabalhando no dia a dia, além da parceria com a Polícia Civil e as prefeituras – porque sem a parceria das prefeituras, através das Guardas Civis Municipais, não conseguiríamos desempenhar o nosso trabalho da forma como desempenhamos”, afirmou o coronel Rodrigo Eval Arena – que comanda a PM em 52 municípios e sete batalhões.

3ª CIDADE MAIS SEGURA- “Para mim, como prefeito, é uma grande honra receber essa medalha de reconhecimento do trabalho que nossa gestão, minha e do meu vice Mineirinho e do nosso secretário, coronel Fanti, vem desempenhando na área de Segurança. Nunca a Segurança Pública de Nova Odesa teve uma relação tão produtiva e positiva com as Polícias Civil e Militar, e nunca nossa Guarda Civil Municipal recebeu tantos investimentos em tão pouco tempo. A Polícia Militar pode sempre contar conosco”, disse o prefeito Leitinho.

“Não é por acaso que Nova Odessa foi reconhecida semana passada como a terceira cidade mais segura do Estado de São Paulo pelo Instituto Sou da Paz. Então recebemos essas medalhas com sensação de dever cumprido até aqui, mas sabendo que ainda temos muito que fazer nessa área – como a conclusão da nova sede própria da nossa GCM”, finalizou o vice-prefeito Mineirinho.

De fato, a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa recebeu nos últimos dois anos 5 novas viaturas zero quilômetro, 44 pistolas 9 milímetros, 2 carabinas .40, uma espingarda calibre 12, 30.000 munições, 30 coletes da mais recente especificação, 175 peças de uniforme no padrão da Força Nacional de Segurança e, principalmente, 10 novos guardas, contratados e treinados neste ano e que já estão nas ruas atuando.

