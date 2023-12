A Secretaria de Habitação de Sumaré entregou nesta nesta terça-feira, dia 12,

mais cem termos de quitação de títulos registrados no Cartório de Registro de Imóvel para famílias dos núcleos Jardim Vitória, Jardim Davina e Parque Residencial Salerno, que já atingiram o pagamento total do imóvel.

Participaram da cerimônia o vice Henrique Stein, representando o prefeito Luiz Dalben, os secretários de Habitação, Douglas Oliveira, Finanças, Eder Ruzza, Saúde, Rafael Virginelli, e Segurança, Eduardo Ramalho, além dos vereadores Alan Leal, Rodrigo Digão, Lucas Agostinho, Rudinei Lobo, João Maioral e Ney do Gás e o assessor Jelres Freitas, representando o deputado Dirceu Dalben.

O documento dá a essas famílias a escritura definitiva e o registro do imóvel em seu nome. Além da segurança jurídica, a regularização garante outros benefícios às famílias, como a possibilidade de transferir o imóvel a herdeiros, por exemplo.

“Para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder realizar o sonho dessas famílias e regularizar a situação dos loteamentos. Com a assinatura da transferência das escrituras, concluímos um trabalho que iniciamos em 2017, com muito empenho e dedicação. Agradeço a Deus a oportunidade de ser prefeito e poder lutar por aqueles que mais precisam, levando mais dignidade e qualidade de vida ao nosso povo”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“Trabalhamos com muito empenho para proporcionar moradia digna aos nossos moradores. O prefeito Luiz Dalben nos incumbiu de trabalhar para regularizar diversas áreas em Sumaré e ver esse trabalho dando frutos é uma sensação de missão concretizada e um sonho realizado para todos nós da Secretaria de Habitação. Continuamos trabalhando pelas demais áreas da cidade, a fim de levar qualidade de vida para a população”, disse o secretário municipal de Habitação, Douglas Oliveira.

Os moradores que não puderam comparecer ao evento, podem retirar o título de regularização fundiária na Secretaria de Habitação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Administrativo de Nova Veneza.

