Prefeitura conclui obra de ampliação da captação da rede pluvial no Conserva

A Prefeitura de Americana concluiu nesta terça-feira (12) a ampliação

da rede de captação de água pluvial da Rua Dom Pedro II, esquina com a Rua Irati, no bairro Conserva.

“Essa obra vai contribuir com a captação e diminuir a quantidade de água na Rua Dom Pedro, que em período de chuva acaba prejudicando alguns pontos da via devido ao grande volume”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Mais notícias da cidade e região

A equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) ampliou a rede e uma boca lobo, passando de um para três metros de extensão, e construiu uma nova boca de lobo, de seis metros de extensão com uma grade superficial (boca de leão) de dois metros, que tem a função de receber águas pluviais que correm pela sarjeta e conduzir à rede coletora.

Também foi executada a recomposição asfáltica na via e liberada para o tráfego de veículos nas duas faixas de rolamentos da Rua Dom Pedro II.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP