NFL vai ter jogo em São Paulo em 2024

A NFL- liga de futebol americano- vai ter jogo em São Paulo em 2024

Na última terça-feira, a escolha da Neo Química Arena como sede de uma partida da National Football League, liga de futebol americano, viralizou. Agora, foi a vez do Corinthians oficializar o acordo. A divulgação começou com uma interação entre os perfis oficiais do Timão e da Neo Química Arena nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a página da da Liga no Brasil também engajava o assunto com publicações sobre o jogo. Leia + Sobre todos os Esportes Depois de alguns minutos de suspense, o Corinthians, enfim, emitiu um comunicado: “Vai ter NFL na Casa do Povo sim, tá? A Neo Química Arena receberá uma partida da temporada regular da liga de futebol americano, já no segundo semestre de 2024!”, escreveu o clube – veja publicação abaixo.

O primeiro jogo da NFL no Brasil será em 2024! 🇧🇷 @NBrasil pic.twitter.com/wp5tdCEgEq — December 13, 2023

