Aos 80, Helô Pinheiro dá Show de Jovialidade e pele impecável

Recentemente, Helô Pinheiro, a icônica musa inspiradora da canção “Garota de Ipanema” de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, comemorou seu 80º aniversário em grande estilo.

A festa, organizada pela família, foi marcada por momentos emocionantes e celebração da vida. No entanto, além da alegria contagiante da ocasião, um detalhe chamou atenção: a pele rejuvenescida, saudável e bela de Helô.

Há quase 20 anos, Helô Pinheiro confia sua beleza à reconhecida dermatologista Dra. Kátia Volpe, uma referência em estética e saúde da pele. Com um cuidado minucioso, Dra. Katia Volpe conquistou a confiança de Helô, proporcionando a ela um envelhecimento saudável e uma pele impecável.

A Dra. Kátia Volpe sempre enfatizou a importância de cuidar da pele com parcimônia, sem exageros, para que o processo de envelhecimento seja harmonioso e a saúde da pele seja preservada. Ao longo dos anos, Helô Pinheiro seguiu rigorosamente os protocolos de cuidados tecnológicos, injetáveis (com suavidade) e diários indicados pela doutora, resultando em uma aparência natural, jovial e radiante, mesmo com sua paixão pelo sol.

Antes do evento de celebração do seu aniversário, Helô Pinheiro realizou os últimos retoques pré-comemoração na Clínica Kátia Volpe. Ela passou por tratamentos como o Ultraformer e Fotona, que são procedimentos para estimular a produção de colágeno e promover o rejuvenescimento da pele. Além disso, ela também optou por alguns injetáveis estratégicos, que ajudam a manter a aparência revitalizada, mantendo suas características naturais, que é a “marca” da Dra Kátia.

O resultado foi evidente na festa de aniversário, onde Helô Pinheiro brilhou com sua pele radiante, demonstrando que é possível envelhecer com elegância e manter a beleza ao longo dos anos. Seu comprometimento com os cuidados da pele é fundamental para manter sua aparência impecável e inspirar outras pessoas a também buscar um envelhecimento mais saudável e com a autoestima sempre em dia.

Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, continua encantando a todos com sua beleza, vitalidade, simpatia e alegria de viver. Sua história é um exemplo inspirador de que é possível envelhecer com graciosidade, leveza e beleza.

Ex-vendedora troca o trabalho pelo OnlyFans e fatura R$ 40 mil



Criadora de conteúdo +18, Alexa Araújo conta que batalhou bastante trabalhando como vendedora de chip para celular até perceber que precisava “virar o jogo” para ter mais qualidade de vida e tempo para curtir a filha pequena.

Uma das estrelas brasileiras do OnlyFans e musa do Privacy, onde chegou ao top 1,7%, ela também tem um “grupo proibidão” no Telegram e seu faturamento médio é de R$ 40 mil por mês. Antes disso tudo, no entanto, as coisas não eram nada fáceis.

“Precisei recomeçar a vida quando engravidei, então voltei para Cuiabá, a minha cidade natal. Arrumei um trabalho como vendedora em uma operadora de celular. Tive os melhores números e resultados do estado, fui subindo os níveis de vendedora, fui supervisora e gerente. Percebi que não cresceria mais ali e decidi voar, tomar novos rumos”, conta.

Após deixar o antigo trabalho, ela começou a criar conteúdo e descobriu que tem talento e que pode ir longe também na indústria do entretenimento adulto. Mas não foi de repente. Alexa já tinha seu lado exibicionista e gostava de trocar nudes.

“Eu precisava de mais. Eu queria ter liberdade, queria ter tempo. Fico obcecada quando decido fazer algo, quando percebo que a coisa vale a pena. Eu vou pela ‘recompensa’, quando eu gosto, eu só paro quando eu consigo o que eu quero”, explica. “Fui influenciada por famosas, vi que muitas estavam se dando bem e decidi entrar”.

Acostumada a sair cedo de casa e voltar tarde da noite, Alexa tinha uma rotina exaustiva antes de investir nas plataformas +18. Seu estilo de vida atual, no entanto, é bem diferente.

“Não tinha tempo para nada, chegava em casa pensando na canseira do outro dia. Agora faço uma viagem a cada 90 dias para manter o conteúdo em movimento. Era essa a vida que eu queria. Tenho muito mais tempo para ficar com a minha filha. Minha maior riqueza”, comemora. A possibilidade de trabalhar em diferentes locais e de fazer o seu horário também foram pontos que pesaram na decisão. “Eu amo essa liberdade, poder trabalhar de outros cantos sem se preocupar com horário. É um potencial financeiro ilimitado, só depende do tanto que eu quero trabalhar, da minha sagacidade e expertise”, revela.

