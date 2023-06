De 23 a 25 de junho, o Wet’n Wild realizará o Arraiá com o Chico Bento, a Rosinha e toda a turminha da Mônica. Serão três dias de uma programação recheada de diversão, gostosuras e muita água.

As atividades acontecerão na Ilha Misteriosa do Cascão, um espaço coberto que contará com água aquecida entre 26°C e 28°C, além dos famosos toboáguas, duchas, quedas d’água, guarda-chuvas e mangueiras de esguicho. Para complementar as atrações juninas serão:

Bola na lata, argola, pescaria e bola na boca do palhaço compõem as atividades programadas para interação com a turminha mais divertida do Brasil, que incluem prendas aos participantes. Música ao vivo e quadrilha complementam as brincadeiras de interação familiar.

“No clima do trem bão, preparamos uma programação incrível para crianças e adultos curtirem e saborearem as delícias tradicionais da celebração. Incluir a turma da Mônica na brincadeira só tem a agregar às atividades do parque e esses dias prometem ser incríveis para quem vier curtir com a gente”, diz Flávia Oliveira, diretora de Marketing e Vendas.

Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha são presenças confirmadas, além dos convidados especiais Chico Bento e Rosinha. Todos estarão reunidos para sessão de fotos com a criançada. Além disso, o parque conta também com o Kids Lagoon e atrações para toda a família.

Serviço

Datas: 23 a 25 de junho

Horário de funcionamento: das 09h00 às 17h00

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, Km 72 – Itupeva – 30 minutos de São Paulo e 15 minutos de Campinas

Mais informações: https://wet.wetshop.com.br/arraia-do-chico-2023

Entre os meses de maio a agosto de 2023, o Wet terá água aquecida entre 26ºC e 28ºC. É importante ressaltar que o parque não garante o aquecimento da água nas atrações em caso de falta de energia elétrica ou eventuais problemas técnicos no sistema de aquecimento de água. Qualquer instabilidade será reportada no site e redes sociais do Wet’n Wild. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4496-8000 ou pelo Whatsapp (11) 94365-7654.