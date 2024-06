Acácio Gonsales volta à política de Americana este ano

Depois de ter participado em Bauru nas eleições de 2020 e ter ajudado na eleição da prefeita Suellen Rosin, Acácio desta vez fechou com o dirigente esportivo e ex-assessor do prefeito Chico Sardelli Carlinho Folha.

Leia + sobre política regional

Folha já foi presidente do Rio Branco e foi por décadas muito ligado ao prefeito. A base do prefeito este ano vem com os partidos PL, PSD, PRD e Agir.

Ele está no PRD e convidou Acácio para vir coordenar sua campanha.

O PRD tem, além de CFolha, o vereador Pastor Miguel. Outros nomes de destaque na legenda são os assessores da prefeitura Júlio Tomaz Gago e o radialista Cézar Polidoro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP