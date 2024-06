Nilson Araújo se reúne com Russomano em Rio Claro

O vereador Nilson Araújo Radialista (PL) esteve em reunião recentemente, em Rio Claro, com o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos). O parlamentar levou ao conhecimento do deputado vários pedidos relacionados a saúde pública barbarense. Entre eles: as questões de exames e cirurgias que são responsabilidades do Estado, recursos para o custeio e compra de insumos aos postinhos de saúde (UBSs), além da necessidade de recursos parta o tratamento de câncer e, por fim, sobre uma possível nova estrutura para a unidade do Procon em Santa Bárbara d’ Oeste.

Durante o encontro, o deputado se comprometeu a continuar ajudando Santa Bárbara d’ Oeste através do mandato do vereador. “Agradecemos o último recurso enviado pelo deputado, os R$ 200 mil para o Hospital Santa Bárbara, assim como os R$ 100 mil no ano passado para o custeio das Unidades Básicas de Saúde e o veículo destinado ao Procon” disse Araújo. “Vamos disponibilizar mais dois tablets e dois computadores e vem muito mais por aí. O vereador tem sido nosso representante em Santa Bárbara e pode contar comigo”, disse Russomanno.