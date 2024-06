Corinthians perde na volta do Brasileirão (0-1)

O Corinthians foi derrotado pelo Botafogo

em partida sem grandes emoções na Neo Química Arena. O jogo marcou a volta do Brasileirão, que ficou parado por duas semanas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Timão agora flerta com a zona do rebaixamento e os cariocas assumiram a liderança do Campeonato.

O jogo foi morno, mas com resultado péssimo para o alvinegro paulista.

No primeiro tempo, os dois times abusaram dos lançamentos na tentativa de surpreender o adversário. O Timão buscava o jovem Wesley, enquanto o Glorioso apostava na velocidade de Júnior Santos e Luiz Henrique.

Ao longo da partida, o clube carioca foi mais perigoso, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. Já o Corinthians não deu trabalho ao goleiro John, e com pouca criatividade, também não conseguia balançar as redes.

No segundo tempo, o Botafogo continuou melhor e foi premiado. Aos 13 minutos, Júnior Santos completou cruzamento de Cuiabano e garantiu a vitória dos visitantes, 1 a 0.

