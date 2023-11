Acia e Sicoob Acicred oferecem linha de crédito para 13º salário

Em parceria com a Acia, a Sicoob Acicred está lançando uma linha de crédito para atender empresários e comerciantes quanto ao pagamento do 13º salário dos seus funcionários. Uma parceria foi firmada com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e a AGCP (Associação de Garantias de Crédito Paulista) e se torna uma opção viável e vantajosa para aqueles que buscam fortalecer e expandir seus negócios.

O evento de lançamento será realizado nesta quarta e quinta-feira, dias 8 e 9 de novembro, nas dependências da Acia, na Rua Primo Picoli, 232. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 2085-9448 ou preencher o formulário no endereço https://forms.gle/cQKiLMoatyzV97ce6 para fazer o agendamento. Essa é uma oportunidade exclusiva para os associados da entidade cooperados da Sicoob Acicred.

LEIA TAMBÉM: Grupo SC abre processo seletivo para 230 vagas em Nova Odessa

Com taxas de juros especiais e facilidades de garantia, essa linha de crédito se destaca por ser uma solução voltada de forma específica ao pequeno empresário. Além disso, os recursos são garantidos por fundos provisórios, o que proporciona mais segurança e confiabilidade à iniciativa.

A grande vantagem é que ao adquirir o crédito o empresário terá à disposição uma sessão de consultoria financeira gratuita com um especialista, garantindo um suporte adicional para a tomada de decisões.

O atendimento personalizado pelos gerentes da Sicoob Acicred é um grande diferencial, assegurando um serviço focado nas necessidades de cada empresário.