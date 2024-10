ACIAS celebra 55 anos em jantar com 400 convidados

A celebração dos 55 anos de fundação da ACIAS (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Sumaré) reuniu cerca de 400 convidados em uma noite que entrou para a história da entidade.

O tradicional Jantar da ACIAS foi realizado no último sábado, 28/9, no San Ville Hall, e contou com a presença de associados, diretores, autoridades e representantes de associações comerciais da região, além de parceiros e patrocinadores.

A noite foi de festa, comemoração e homenagens em reconhecimento a todos que contribuem ativamente para o crescimento da ACIAS. O presidente Felipe Alberto Verza Ferreira agradeceu o envolvimento dos diretores, da equipe e dos parceiros.

E destacou o comprometimento e empenho de duas pessoas essenciais no início e na história atual da ACIAS: a gerente Francislaine Braga e Roberto Cordenonsi, diretor e um dos fundadores da entidade.

“Estou imensamente feliz e grato em ver como a ACIAS cresceu nos últimos anos. Quando a entidade foi fundada, Sumaré tinha cerca de 40 mil pessoas. Os comerciantes não eram apenas concorrentes, eram adversários. A cidade cresceu, o comércio evoluiu e eu estou muito feliz de ter participado de tudo isso”, comentou Roberto Cordenonsi, visivelmente emocionado.

Felipe Verza destacou a importância da participação da diretoria nos desafios e nas conquistas da atual gestão. “Este jantar marca o último ano desta atual gestão. É o último ano de três anos maravilhosos. É o último jantar desta gestão, mas não o último desta equipe. Tenho certeza que seguiremos juntos em prol da ACIAS”, comentou, ainda destacando a realização da segunda edição da Parada Mágica de Natal, no dia 19 de dezembro.

No ano passado, a Parada Mágica de Natal reuniu cerca de nove mil pessoas. A expectativa é repetir o sucesso de 2023, atraindo o público para o comércio central da cidade.

Pós 55 anos

O presidente também anunciou uma novidade: o novo site da ACIAS, que já está no ar. Totalmente reformulado, o site chega com a proposta de ser mais que um canal de comunicação entre a associação e seus associados. A ideia é que a plataforma tenha uma função educacional, um hub de conhecimento, com conteúdo dinâmico, informação e cursos para contribuir na formação dos empreendedores, comerciantes, empresários e profissionais liberais da cidade.

O Jantar da ACIAS é o evento business mais aguardado de Sumaré e a cada ano a entidade entrega um evento surpreendente. Para isso, conta com parceiros de peso. O buffet foi assinado pelo chef Fazan, do Fazan Buffet, referência gastronômica na região. A decoração ficou por conta da renomada Carla Magalhães. O Medison’s Bartenders ficou responsável pelo serviço de bar e a Banda Palooza animou o público com hits de vários estilos musicais.

Mais uma vez, o evento encantou o público. O capricho na decoração e em cada detalhe, dos arranjos das mesas ao cardápio, tornou a celebração única. E os convidados aproveitaram todo o ambiente instagramável para registrar a festa em cliques diversos.

O Jantar da ACIAS 2024 contou com o patrocínio do Sicoob Acicred Sumaré, Caron Ótica e Relojoaria, Good Bom Supermercado, Uniplas, Criando Ativos, Comercial Galieta, Consórcio Zona Azul Sumaré, Escritório Contabilidade Veneza, Shopping ParkCity Sumaré, Unimed Campinas, Central Projetos, Exclusiv Negócios Imobiliários, Insta Photos, Denver Soldas, Aline Marques Estrategista de Marketing, Desktop, Lahuman e Inovasafe.

