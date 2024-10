Ação da Gama (Guarda Municipal de Americana) terminou com mais de 2kg de drogas apreendidas na região do Parque Liberdade.

A ação foi na noite do domingo e um homem acabou preso.

O que levou a Romu- tropa de elite da Gama- ao local foi uma denúncia de armazenamento de entorpecentes em uma casa na rua Serra das Araras.

O time da Romu subinspetor Siderlei e Aguilera, seguiu para o local e abordou o rapaz de 33 anos.

Gama e a abordagem

Segundo os GMs, o rapaz admitiu que mantinha o material apenas para o seu consumo na casa. Mas com o apoio de outra equipe Romu, subinspetora Christiane, Roque, Vieira, Alexandre e A. Fernandes, os agentes entraram no imóvel.

Com o auxílio do cão Draco foram localizadas 206 porções de maconha, 265 pinos com cocaína, 231 pedras de crack, 186 unidades de haxixe e três sacos com cocaína a granel, que pesaram 2,3 kg. Também foram localizadas três balanças, R$ 123 e outros objetos.

O acusado de tráfico foi encaminhado para a delegacia e o chefe do setor determinou o flagrante.

