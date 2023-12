Adega da bebida também vendia droga no jd Europa

Uma adega dessas que vende bebida e carvão

nas periferias da região também vendia droga no jardim Europa em Santa Bárbara d’Oeste. A responsável pela venda no horário da ação dos GMs era uma adolescente.

Era pouco antes das 19h quando os GMs foram para a rua Espanha no tal depósito de bebidas e a adolescente demonstrou atitude suspeita. Com ela e atrás do ponto de venda de bebidas foram encontradas grandes quantidades de drogas.

Leia abaixo relato da Guarda Civil Municipal Santa Barbara d’ Oeste

Apoio Tatico 04 🚨Gcm José 🚨Gcm Andrade 🚨Gcm Gabriel

Em Auxílio Motos 09 e 11

🚨Gcm Silva 🚨 Gcm Fernando

📍Data: 30/12/2023

📍Hora: 18:40

📍Local: R: Espanha , n 275

🛑 Ato Infracional / Tráfico de drogas .



Durante patrulhamento, está equipe de Apoio Tático ao acessar a R: Espanha na altura do numeral 275 , no depósito de bebidas ( Fluxo Bebidas ) , visualizamos a adolescente R.V.C atrás do balcão ao notar a aproximação da viatura de imediato saiu de trás do balcão e sentou-se rapidamente ao lado da mesa de bilhar , demonstrando mudança de comportamento.

Foi abordada e localizada dentro de uma bolsa preta 91 porções de maconha , 2 porções haxixe e R$ 75,00 em diversas cédulas , em averiguação continua, localizado em uma máquina de jogos de azar desligada em estado de abandono.

Dentro da gaveta 16 porções de haxixe, em um veículo voyage de cor vinho emplacamento BHL 3474 localizado 300 ziplocks vazios para acondicionar as drogas , 1 rolo de papel manteiga para embalo da droga , 1 balança de precisão ,1 faca para o fracionamento da droga, 3 pedaços maior de maconha e 1 pedaço maior de cocaína , nós confessou estar no horário da 12:00 até às 00:00 , que a droga localizada é levada por Jeferson e que trabalha pra ele por R$100,00 por dia .Foi conduzida ao plantão policial e seu genitor nós acompanhou .Onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e determinou a apreensão das drogas e do dinheiro e a adolescente R.V.C foi liberada ao seu genitor .

Apreensão totalizada :

91 porções de maconha e 3 pedaços maior de maconha 258 gr

1 pedaço maior de cocaína

21 gr

17 porções de haxixe 22 Gr

R$ 75,00

300 ziplocks vazios

1 rolo de papel manteiga

1 faca

1 balança de precisão

