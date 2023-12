Virada jovem em Americana vai ser Luau na Praia dos Namorados

Luau- O grupo de amigos de Americana e região “Trip019”

está organizando um evento de virada do ano, na Orla da Praia dos Namorados, o “Luau da Virada”. O grupo já organizou vários luais durante o ano de 2023 no mesmo local e prometem trazer para o Réveillon mais um tradicional luau, com muita música acústica.

Com apoio do Quiosque da Dalva, o evento tem entrada gratuita e começa a partir das 22h, com venda de bebidas e porções no local. Os organizadores sugerem que o público levem cadeiras, lençóis, cangas e instrumentos musicais, já que a confraternização é livre para qualquer manifestação cultural.

Serviço:

Luau da Virada na Orla da Praia dos Namorados

Quando: domingo (31), a partir das 22h00

Onde: Orla da Praia dos Namarados em Americana, em frente ao Quiosque da Dalva – Rua José Taceli, 127

Quanto: entrada gratuita

Informações: Instagram ou Facebook @Trip019

