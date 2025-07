A Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana está com vaga aberta para estágio na área de segurança do trabalho. Podem se candidatar estudantes dos cursos de técnico ou tecnólogo em segurança do trabalho. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] até 15 de julho.

É desejável que o candidato seja organizado, responsável, atento aos detalhes e proativo, além de ter conhecimentos sobre Normas Regulamentadoras, eventos de SST no eSocial, gestão de documentos e dados ocupacionais, pacote Office (Word, Excel e PowerPoint) e ferramentas do Google Workspace.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.008,96 para estudantes de curso superior (tecnólogo) e R$ 693,66 para estudantes do ensino técnico, além de R$ 125,12 de vale-transporte. A carga horária é de 30 horas semanais, com seis horas diárias.

O estagiário irá auxiliar na produção de apresentações, informativos e comunicados internos, no controle de fichas de EPI, Ordens de Serviço e ASOs, no apoio ao cumprimento das Normas Regulamentadoras e na organização de arquivos e documentos da área de SST.

A Secretaria de Administração está localizada no Paço Municipal, nº 85, no Centro. Informações pelo telefone (19) 3462-5293.

