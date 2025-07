O palco Jam já tem suas bandas definidas para a edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest, marcado para os dias 22, 23 e 24 de agosto, com entrada gratuita, no Complexo Usina Santa Bárbara.

As bandas escolhidas são Urdza, Duunum, Maré Tardia, Drenna, Outrunner, Plutão Já Foi Planeta, Asfixia Social, Jupta, Magüerbes, Cruxifixion BR e Canto Cego. Todas elas tocarão pela primeira vez em uma edição do Santa Bárbara Rock Fest.

As selecionadas foram divulgadas nesta sexta-feira (4) e se juntam aos headliners do evento: Jota Quest, Titãs, Dead Fish, Tihuana, Krisiun e Massacration.

A maioria das escolhidas é de São Paulo, mas há bandas de outros três estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Os ritmos variam do hip hop ao heavy metal (confira os detalhes abaixo).

Na edição de 2025, o festival teve mais de 300 bandas inscritas de diversos locais do País, reforçando sua importância nacional como um dos principais eventos de rock independente do Brasil.

O palco Jam é um dos cinco que compõem a estrutura do festival. Além dele, também recebem as bandas os palcos Terra (principal), Água, Gig e Cidade do Rock, dedicado a bandas de Santa Bárbara.

Nesta quinta-feira (3), foram divulgadas as bandas do palco Cidade do Rock. São elas: Nightfall – Nightwish Tribute, Banda Uppercut, Old Hunters, Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sharded, Hellskitchen, The Iron Troopers, The New Drunks, Allan Kevyn, SKA7 e Lighthouse.

Nos próximos dias, a organização do festival revelará as atrações dos demais palcos.

Conheça as bandas selecionadas para o palco Jam e veja os horários das apresentações

Urdza | Sexta, às 20h

Formada em 2017, a Urdza é uma banda autoral de heavy metal de São Paulo. Influenciada por nomes como Iron Maiden e Metallica, lançou o álbum “A War With Myself” em 2024, com faixas como “Rising From the Fire” e “Wrath of God”, e já dividiu palco com artistas como Marco Mendoza (Whitesnake) e Saxon.

Duunum | Sexta, às 22h

A Duunum é uma banda autoral de heavy metal de Piracicaba, ativa desde 2019. Com influências de Sepultura e Motörhead, o grupo também apresenta covers e músicas próprias como “Pleroma”, “Confundir” e “O Mal da Montanha”, unindo peso e intensidade em seu repertório.

Maré Tardia | Sábado, às 14h

A Maré Tardia, formada em 2019 em Vila Velha (ES), mescla surf punk e indie rock em um repertório autoral e de releituras. Com músicas como “Tarde Demais” e “Já Sei Bem”, já participou de festivais nacionais e abriu shows de Dead Fish e Angra.

Drenna | Sábado, às 16h

Ativa desde 2014, a banda Drenna une rock alternativo, pop e grunge em composições autorais como “A Busca” e “Sabotagem”. Com presença marcante em festivais como Rock in Rio e Porão do Rock, o grupo carioca traz letras que abordam identidade, resistência e vivência periférica.

Outrunner | Sábado, às 18h

Formada em 2024 por músicos de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, a Outrunner é uma banda cover de classic rock. No repertório, estão hits como “Jump” (Van Halen), “Still of the Night” (Whitesnake) e “Perfect Strangers” (Deep Purple).

Plutão Já Foi Planeta | Sábado, às 20h

Criada em 2013 em Natal (RN), a Plutão Já Foi Planeta é uma banda autoral de pop rock e rock progressivo. Com álbuns e parcerias com Liniker e Maria Gadú, apresenta músicas como “Me Leve”, “Você Não é Mais Planeta” e “Contramão”.

Asfixia Social | Sábado, às 22h

Desde 2007, a Asfixia Social mistura punk, ska, rap e música brasileira em seu repertório autoral. Com passagens por festivais internacionais, apresenta faixas como “Rua 2”, “Vai Vendo” e “Don’t Act Like 911”, com letras sociais e arranjos que integram metais e guitarras pesadas.

Jupta | Domingo, às 14h

Formada em Jundiaí em 2018, a Jupta é uma banda autoral de rock alternativo com influências de Queens of the Stone Age e Secos & Molhados. Aborda temas como saúde mental e diversidade em músicas como “Tarja Preta”, “Subúrbia” e “Ultravioleta”.

Magüerbes | Domingo, às 16h

A Magüerbes é uma banda autoral de rock alternativo formada em 1994 em Americana. Com influências de punk, rap, hardcore e metal, lançou sete discos e músicas como “Pé Vermeio”, “Rituais” e “Capial”, atuando há mais de 30 anos no circuito underground nacional.

Cruxifixion BR | Domingo, às 18h

Desde 1996, a Crucifixion BR atua no death black metal com repertório autoral. Com origem no RS e base em São Paulo, lançou músicas como “Human Decay”, “Chaos Of Morality” e “Eternal Judgement”, e já se apresentou ao lado de bandas como Krisiun e Dark Funeral.

Canto Cego | Domingo, às 20h

A Canto Cego, formada em 2010 no Rio de Janeiro, mescla pop rock e rock progressivo com poesia. A banda, majoritariamente autoral, tem em seu repertório músicas como “Parque das Imagens”, “Nuvem Negra” e “Farsa (Alvorada)”. O grupo também é conhecido pela versão rock de “Zé do Caroço”.

Headliners

Nesta edição o Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará com os headliners Krisiun e Massacration no dia 22 de agosto, sexta-feira; Tihuana e Titãs no dia 23 de agosto, sábado; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

