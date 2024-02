Um adolescente e dois comparsas foram detidos por

tráfico de drogas esta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Agentes do 2º Distrito Policial prendeu três homens com idades entre 23 e 47 anos, e aprendeu o adolescente de 17 anos no bairro Nova Conquista.

Denúncia sobre o armazenamento de entorpecentes em uma residência, na Rua Padre Antonio Correia, os investigadores Éderson e Davi, seguiram para o endereço indicado.

Os agentes abordaram uma pessoa que iria entrar na casa e três porções de drogas foram apreendidas. Na sequência, os policiais entraram no imóvel, sendo que três homens que estavam embalando entorpecentes foram detidos.

De acordo com a Polícia, foram encontrados 430 gramas de cocaína, 5 mil embalagens plásticas, R$ 30 e outros objetos. O grupo foi encaminhado para o 2º DP e o delegado José Donizeti de Melo determinou o flagrante dos três maiores de idade e a apreensão do adolescente.

