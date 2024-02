Em uma janela de transferências de janeiro relativamente tranquila, a maioria das entradas e saídas ocorreu no Estádio do Tottenham Hotspur.

A equipe de recrutamento do Tottenham parece ter sido a mais ocupada de toda a Premier League nesta janela, com jogadores como Hugo Lloris, Eric Dier e Ivan Perisic todos se mudando para novos pastos.

Quanto às chegadas, Radu Dragusin se destaca como a contratação mais cara da janela, com um preço de £26,7 milhões, enquanto o ex-atacante do Chelsea, Timo Werner, foi emprestado com opção de compra.

Os fãs da elite do futebol inglês estarão familiarizados com Werner após sua passagem pelo Stamford Bridge, mas Dragusin será uma incógnita para a maioria.

Então, enquanto Ange Postecoglou espera que seus recrutas ajudem o Spurs, aqui está uma visão sobre Dragusin e o que ele oferece ao time do Norte de Londres.

Carreira no clube

Clubes de elite têm observado Dragusin desde sua juventude, com times como Chelsea e Paris Saint-Germain mostrando interesse quando ele ainda estava nas categorias de base do Regal Sport Bucuresti, na Romênia.

No entanto, a Juventus venceu a corrida por sua cobiçada assinatura, trazendo-o para Turim em 2018. Dragusin ascendeu pelo sistema de base da Juve e teve passagens por empréstimo no Sampdoria, Salernitana e Genoa antes de se mudar para este último permanentemente em 2023, tendo feito apenas uma aparição sênior pela ‘Vecchia Signora’.

O jovem de 21 anos fez 62 aparições pelo Genoa em todas as competições e optou por assinar com o Tottenham apesar do interesse dos gigantes alemães Bayern de Munique.

Carreira internacional

Dragusin representou a Romênia nas categorias sub-17, sub-19 e sub-21, incluindo uma convocação para o Campeonato Europeu Sub-21 da UEFA de 2021, embora tenha feito apenas uma aparição como substituto no torneio.

Dragusin fez sua estreia pela seleção principal da Romênia com uma breve participação em um amistoso internacional contra a Grécia em março de 2022, e ele apareceu mais duas vezes contra a Eslovênia e a Moldávia mais tarde naquele ano.

Avançando para os dias atuais, o jovem de 21 anos se tornou uma peça fundamental para a Romênia, iniciando todas as 10 de suas eliminatórias para a Euro 2024, enquanto sua nação liderava o grupo invicta e sofria apenas seis gols.

Estilo de jogo

Postecoglou estava desesperado por reforços defensivos, e os fãs do Spurs têm todo o direito de se animar com a aquisição de Dragusin.

Com 1,90m, o jovem de 21 anos é conhecido por sua presença física no campo e pode usar sua força e estatura bem em duelos defensivos.

Dragusin tem boa capacidade de desarme e consciência de interceptação, enquanto é hábil em situações de um contra um, com boa cronometragem e técnica para ganhar a bola de forma eficaz.

Os zagueiros modernos precisam contribuir para a construção do jogo a partir de trás, e o jovem de 21 anos mostrou sua capacidade de jogar a bola para frente com compostura e precisão.

As habilidades e atributos de Dragusin resultaram em comparações com o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, que é um dos melhores defensores da história da Premier League.

Um defensor sólido é exatamente o que o Tottenham precisava.

Há muito o que gostar em Dragusin no papel, mas só o tempo dirá se ele tem o que é preciso para deixar sua marca na Premier League.