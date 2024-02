Sessões longas causam incômodos na Câmara de Santa Bárbara

Um comportamento típico do presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB), vem desagradando os colegas vereadores e funcionários do legislativo. Isso porque as sessões, que têm início às 14h, estão terminando por volta das 22h, mas por uma razão.

Em conversa com os vereadores e funcionários, as reclamações são diversas quanto a conduta de Monaro no comando das sessões ordinárias às terças-feiras. O longo tempo do encontro, que as vezes tem durado por mais de 8 horas, fez até que os vereadores, na última terça-feira, saíssem do plenário para que a sessão fosse encerrada por falta de quórum.

Um dos principais motivos da demora na sessão é que o presidente suspende o encontro a todo momento por motivos que nem mesmo deveriam ser “resolvidos” durante a sessão, uma vez que os vereadores não trabalham apenas de terça-feira. As pausas longas e por assuntos diversos, além de estenderem as horas, ainda atrapalham o andamento da pauta do dia prevista para a discussão exclusiva da sessão.

A situação é muito comentada nos bastidores e deixa o presidente em maus lençóis não só com os colegas, mas também com aqueles que trabalham na casa. “Os vereadores estão de saco cheio disso. O tempo da sessão ser longo não resulta em produtividade”, disse um vereador ao NM.