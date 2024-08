Adolescentes invadem residência, mas moradora frustra possível roubo

Três indivíduos aparentemente adolescentes invadiram uma residência no bairro Jardim Ipiranga, em Americana, na tarde desta quarta-feira, por volta das 15h30.

Segundo a moradora, que conversou com o NM, ela havia saído de casa e quando retornou, deu de cara com o portão da residência arrombado e dois dos adolescentes no quintal e um na calçada. Um deles, o que estava pra fora, conseguiu fugir em um veículo que aguardava do lado de fora. Já os outros dois fugiram a pé, pois o referido veículo não os esperou. Nada foi levado.

Os adolescentes estavam bem vestidos e usavam bonés, de acordo com a vítima, que após o ocorrido, registrou Boletim de Ocorrência.