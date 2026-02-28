Adote um Pet tem 5 animais para adoção no Tivoli

Três cães e duas gatinhas estarão disponíveis para adoção responsável; iniciativa acontece a partir das 16h em frente à Cobasi

O Tivoli Shopping realiza neste sábado, dia 28, mais uma edição do Adote um Pet, iniciativa já consolidada no calendário do shopping e que tem como objetivo incentivar a adoção responsável e dar visibilidade à causa animal na região.

Nesta semana, estarão disponíveis para adoção três cães e duas gatinhas, todos resgatados e sob os cuidados da ONG SOS Animais e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Os animais aguardam por uma nova família que possa oferecer carinho, cuidado e um lar definitivo.

O projeto, que acontece quinzenalmente no Tivoli, já contribuiu para que centenas de animais encontrassem uma nova casa, reforçando o impacto positivo da ação na comunidade. “O Adote um Pet é uma iniciativa que traduz valores importantes para o Tivoli, como empatia, responsabilidade e cuidado com a comunidade. Cada adoção representa uma transformação real na vida desses animais e também das famílias que os recebem”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Adoção com responsabilidade

Durante a ação, os interessados recebem orientações sobre guarda responsável, alimentação, vacinação e adaptação do animal ao novo ambiente. O processo de adoção é conduzido pela ONG, que realiza triagem e acompanhamento quando necessário, garantindo que a decisão seja consciente e segura.

Além de incentivar a adoção, a ação também reforça a importância da castração e dos cuidados contínuos com os pets.

Parceira da iniciativa, a Cobasi do Tivoli oferece suporte aos adotantes e ainda oferece um brinde e descontos especiais para aquisição do enxoval do bichinho.

📌 Serviço

Adote um Pet

📅 Sábado, 28 de fevereiro de 2026

🕒 16h às 18h

📍 Em frente a Cobasi | Tivoli Shopping

