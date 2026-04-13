O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que foi concluído, por volta da 1h da manhã desta segunda-feira (13), o reparo na subadutora localizada na Avenida Heitor Siqueira, na região da Praia Azul.

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As equipes trabalharam de forma contínua durante toda a tarde, noite e madrugada para realizar o conserto do rompimento na rede e restabelecer o abastecimento o mais rápido possível.

Esforço pra voltar a água

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os trabalhos durante toda a noite e destacou o empenho das equipes.

“Foi um trabalho intenso, que exigiu dedicação e agilidade das equipes. Todos permaneceram mobilizados até a conclusão do serviço, com o objetivo de restabelecer o abastecimento o mais rápido possível e reduzir os impactos para a população”, afirmou.

O problema havia sido identificado após uma queda abrupta no nível do reservatório que atende a região, o que levou à localização do rompimento na subadutora de 280 milímetros.

Após a conclusão do serviço, o abastecimento foi normalizado gradativamente na parte baixa da Praia Azul.

O DAE reforça o compromisso com a agilidade no atendimento às ocorrências e a melhoria contínua do sistema de abastecimento.

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