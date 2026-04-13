Hortolândia inaugura viaduto da Vila Real: luta de 40 anos chega ao fim

Prefeito Zezé Gomes entrega obra que simboliza marco em mobilidade urbana; evento terá presença do Ministro dos Transportes, George André Palermo Santoro

O perigo da travessia sobre a linha férrea, na região central de Hortolândia, ficará no passado. Após mais de quatro décadas da luta pela construção de um viaduto sobre a ferrovia, a Prefeitura de Hortolândia inaugura, nesta segunda-feira (13/04), a nova estrutura, que fará a conexão da avenida Santana (Jd. Amanda), da rua Argolino de Moraes (centro) e da avenida São Francisco de Assis (Nova Hortolândia), com segurança para motoristas e pedestres. Em evento na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, às 10h, o prefeito José Nazareno Zezé Gomes fará a entrega da obra e a liberação do viário, com a presença do Ministro dos Transportes, George André Palermo Santoro.

“Segunda-feira será um dia muito importante para Hortolândia. A entrega do Viaduto da Vila Real, aguardado por mais de 40 anos pela população, representa mais um grande passo no desenvolvimento da nossa cidade. Essa é uma obra estratégica, pensada para melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança no trânsito e facilitar o deslocamento de milhares de pessoas que passam por essa região todos os dias.

Esse viaduto vai ajudar a integrar bairros, reduzir o tempo de deslocamento e dar mais fluidez ao tráfego, especialmente em um ponto que sempre teve grande movimentação. É uma conquista importante para os moradores da região e para toda a cidade. Tenho muito orgulho de ver essa obra, realizada em parceria, se tornar realidade. Sabemos que investir em mobilidade é investir em qualidade de vida, no crescimento da cidade e em mais oportunidades para nossa população. Seguimos trabalhando com planejamento e responsabilidade para construir uma Hortolândia cada vez melhor para todos”, destacou o prefeito.

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Rumo

O viaduto sobre a linha férrea foi construído pela empresa Rumo, que administra a ferrovia. A obra, que teve início em 2024, incluiu a construção no próprio local de 50 vigas de sustentação e da pré-laje da ponte. O viaduto tem 240 metros de extensão, 21 metros de largura e quatro pistas, duas em cada sentido. Nas laterais da estrutura foram implantados passeios, sendo que um dos lados possui ciclovia. A Rumo construiu, ainda, uma rotatória para acesso à ponte por meio da avenida Santana (Jd. Amanda) e da rua Argolino de Moraes (centro).

O novo viaduto corrigirá décadas de improviso urbano, abrindo uma rota direta entre regiões importantes de Hortolândia e impulsionando o desenvolvimento econômico da Vila Real e adjacências. De acordo com a concessionária Rumo, o viaduto terá 240 metros de extensão e quatro pistas, duas em cada sentido. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, antes da construção do viaduto, a área recebia o fluxo de 11 mil veículos por dia, nos dois sentidos, totalizando 22 mil. Após a obra, a expectativa é receber um fluxo de 30 mil veículos por dia.

Próximas etapas

O projeto de obras completo compreende, ainda, intervenções que serão realizadas após a liberação do tráfego de veículos pela estrutura. É o caso da construção de um muro paralelo à linha férrea, impedindo a travessia pela linha do trem. Outra etapa posterior da obra será o prolongamento da rua Sebastião de Paula (Centro Pastoral Dom Bruno Gamberini) até a avenida Amélia Basso Breda (rua da feira), passando por baixo do novo viaduto.

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