O PAT Americana (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza 98 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO no PAT Americana

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente no Setor de Frios e Laticínios – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 12

Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 2

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 3

Controlador de Acesso – Sem Experiência 2

Eletricista – Sem Experiência 3

Eletricista de Manutenção Industrial – Com Experiência 4

Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3

Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral – Com Experiência 4

Supervisor de Andar – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Sem Experiência 2

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 11

Estágio em Marketing 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Farmácia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio Técnico em Segurança 1

Estágio para Ensino Médio 11

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 20

Arco Logística 1

Arco Comércio e Varejo 1

Arco Produção 1

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