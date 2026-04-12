O PAT Americana (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza 98 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO no PAT Americana
Assistente de Vendas – Com Experiência 1
Atendente no Setor de Frios e Laticínios – Sem Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 12
Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 2
Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 3
Controlador de Acesso – Sem Experiência 2
Eletricista – Sem Experiência 3
Eletricista de Manutenção Industrial – Com Experiência 4
Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3
Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral – Com Experiência 4
Supervisor de Andar – Sem Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Sem Experiência 2
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 11
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio Técnico em Segurança 1
Estágio para Ensino Médio 11
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 20
Arco Logística 1
Arco Comércio e Varejo 1
Arco Produção 1
Leia + sobre economia, emprego e mercado