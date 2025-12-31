Ajude os animais e não solte fogos esta noite

Na noite desta virada de ano, muitos brasileiros vão usar fogos de artifício para comemorar a chegada do novo ano. O NM pede que os moradores da região evitem o uso de fogos.

Quem nao resistir e quiser usar fogos, ajude os animais e as crianças autistas usando fogos sem estampido (barulho).

Com a aproximação das festas de fim de ano, cresce o uso de fogos de artifício em celebrações particulares e públicas. A CPFL Paulista alerta que, embora tradicionais, esses artefatos exigem atenção redobrada quando acionados próximos à rede elétrica, já que o manuseio inadequado pode causar acidentes graves, interrupções no fornecimento de energia e também o descumprimento de legislações vigentes.

“Os fogos de artifício podem oferecer riscos significativos quando utilizados perto da fiação. Uma trajetória desviada ou o simples impacto contra cabos pode causar desde desligamentos até acidentes com choque elétrico”, orienta Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia. Além dos riscos elétricos, a CPFL ressalta que a soltura de fogos é regulamentada por normas federais, estaduais e municipais. “Antes de acender o pavio, vale conferir as regras vigentes na sua cidade”, complementa.

No Estado de São Paulo, por exemplo, a Lei Estadual nº 17.389/2021 proíbe a soltura, o manuseio e a comercialização de fogos com efeitos sonoros ruidosos, permitindo apenas aqueles sem estampido, ou seja, silenciosos.

A distribuidora ressalta ainda que bombas, rojões e outros fogos nunca devem ser direcionados ou lançados na direção da fiação, de postes ou transformadores. O deslocamento descontrolado dos artefatos é uma das principais causas de impactos contra cabos e equipamentos, podendo provocar curto-circuito, queda de energia e risco de choque elétrico.

Em caso de queda de fiação, curto-circuito ou interrupção no fornecimento de energia, a orientação é se afastar do local, impedir a aproximação de outras pessoas e acionar imediatamente a CPFL Paulista por meio de seus canais de atendimento, disponíveis 24 horas por dia: WhatsApp (19) 99908-8888, site www.cpfl.com.br , aplicativo CPFL Energia, SMS 27351 ou pelo telefone 0800 010 1010 (ligação gratuita).