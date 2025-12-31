Um homem que trabalhava para o tráfico de drogas e era conhecido dos meios policiais foi detido em Santa Bárbara d’Oeste nesta antevéspera de ano novo. O caso aconteceu no parque do Lago e o homem resistiu à prisão e ficou xingando os guardas.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: Tráfico de Drogas/ Resistência/ Desacato

DATA: 30/12/2025 HORA: 15:50 LOCAL: Rua Vitório Padoveze, 396 / AV. Lázaro Gonçalves de Oliveira, 150

EQUIPE: 1 🚓VTR 140 Gcm Gilmar Gcm Jefferson

SÍNTESE

Durante patrulhamento preventivo pelo local supracitado, a equipe deparou-se com um indivíduo posteriormente identificado como L.G.G.A , já conhecido nos meios policiais, o qual se encontrava abaixado em uma Área de Preservação Permanente (APP), local este também utilizado para descarte irregular de resíduos e conhecido pela recorrente prática de tráfico de entorpecentes.

No momento em que L.G.G.A avistou a viatura, empreendeu fuga em desabalada carreira, tomando sentido à Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, sendo acompanhado pela equipe sem perda de contato visual. Durante a fuga, foi possível visualizar o indivíduo dispensar duas embalagens plásticas,

Elas continham, posteriormente constatado:

56 eppendorfs de substância análoga à cocaína,

5 porções de substância análoga à maconha e

17 eppendorfs de substância análoga ao crack.

Em ato contínuo, a equipe logrou êxito em abordar L.G.G.A na Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, nas proximidades do numeral 150. Durante a abordagem, o indivíduo ofereceu resistência ativa, não acatando as ordens legais emanadas pelos agentes, sendo necessário o uso moderado da força, nos termos do Decreto nº 12.341/2024, para sua contenção.

Em busca pessoal, foi localizado em posse do abordado 01 aparelho celular e a quantia em espécie de R$ 272,40 (duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). Ressalta-se que, durante toda a ação, o indivíduo passou a ofender os agentes, proferindo as seguintes palavras: “Guardinha de bosta, seus vermes, não vai ficar assim”.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a L.G.G.A sendo o mesmo algemado conforme o Decreto nº 8.858/2016 , em razão da resistência apresentada, e conduzido ao Plantão Policial para as providências cabíveis, Onde a autoridade de Plantão ratificou a voz de prisão efetuada pelos agentes em desfavor a L.G.G.A, em razão do ART.33 da lei de Drogas, bem como por resistência e desacato permanecendo L.G.G.A a disposição da justiça. Entorpecentes e dinheiro devidamente apreendidos.

