Alça do Viaduto Centenário será interditada na 6ª-feira em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar nesta sexta-feira, dia 12, das 9h às 12h, a alça do Viaduto Ministro Ralph Biasi (Centenário) que dá acesso à Avenida Bandeirantes.

A interdição será necessária para a reinstalação de cabos no local, que estará devidamente sinalizado durante a realização do serviço. O objetivo é preservar a segurança de motoristas, pedestres e da equipe responsável pelos trabalhos.

Como rota alternativa, os motoristas que vêm pela Avenida Nove de Julho podem acessar a Rua Capitão Corrêa Pacheco, virar à esquerda na Rua Carioba e seguir até o cruzamento com a Avenida Bandeirantes.

