Alcaraz bate Djokovic (3-2) e leva Wimbledon

O espanhol Carlos Alcaraz venceu o mito Djokovic e

venceu o torneio de Wimbledon este domingo. Esse é o segundo título de Grand Slam na carreira de Carlos Alcaraz. O espanhol conquistou também o troféu do US Open do ano passado, com vitória na grande final sobre o norueguês Casper Ruud.

Além disso, o novato e número 1 do mundo é o terceiro mais jovem a ser campeão de Wimbledon. Ele ficou atrás somente do alemão Boris Becker, campeão em 1985 aos 17 anos e bi em 1986 aos 18, e do sueco Bjorn Borg, campeão em 1976 aos 20 anos e 27 dias.

Novak Djokovic perdeu a chance de ganhar o 24º Grand Slam e igualar o recorde de Margareth Court, maior vencedora somente em simples entre homens e mulheres.

O sérvio ainda tinha a oportunidade de igualar o suíço Roger Federer, com oito títulos, como maior campeão em simples no masculino.

O Torneio de tênis de Wimbledon é o mais antigo torneio de tênis do mundo, e é considerado como o de maior prestígio. Foi criado em 1877, quando o All England Lawn Tennis and Croquet Club organizou a primeira competição da história do tênis, com 22 participantes. Ao torneio de simples homens vieram se acrescentar as duplas em 1879 e o simples feminino em 1884.

May Sutton, dos Estados Unidos, foi a primeira vencedora não-britânica, quando ganhou o torneio feminino em 1905. Dois anos depois, Norman Brookes, da Austrália, ganhou o campeonato simples masculino.

Junto com o Australian Open, o Torneio de Roland Garros e o US Open, o Torneio constitui o conjunto de torneios do Grand Slam. O Torneio de tênis de Wimbledon é o terceiro dos quatro torneios do Grand Slam, e o único deles disputado em quadras de grama.

No torneio de 2009, foi inaugurado o teto retrátil da quadra central.

