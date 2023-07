Roubou JackDaniels e chocolate no mercado

Uma mulher foi detida depois de roubar JackDaniels e chocolate

no supermercado Pavan em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no começo da noite deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. A mulher chegou a pagar pelos pães que levava, mas tentou furtar a bebida e os chocolates.

A denúncia era que I.C.A. se aproveitou e colocou duas garrafas de Whisky da marca Jack Daniel’s e 4 barras de chocolate da marca Lacta e 3 barras de chocolate da marca Nestle em sua bolsa e no momento em que pagou os pães no caixa. O próprio gerente do supermercado deteve a moça e chamou a guarda.

Abaixo relato da Guarda Civil Municipal de Santa Barbara d’Oeste

Apoio Tático 04 🚨Gcm José 🚨Gcm Silva 🚨Gcm Andrade

📍Data 15/07/2023 📍Hora 18:00 📍Local : Av do comércio , n 351 ( Supermercado Pavan ).

Furto Consumado

Síntese

Durante patrulhamento , está equipe de Apoio Tático, foi informada pelo Cicomm , que pelo Supermercado Pavan , uma mulher foi vista por um cliente , furtando mercadorias do local , colocando em sua bolsa e estaria detida . Nós deslocamos ao Supermercado Pavan, onde fomos informados pelo gerente, identificado como C.A.C que a mulher identificado como I.C.A , colocou duas garrafas de Whisky da marca Jack Daniel’s e 4 barras de chocolate da marca Lacta e 3 barras de chocolate da marca Nestle , em sua bolsa e no momento em que pagou os pães no caixa.

Dois casos de tráfico em SB. Veja o final

Ao sair na calçada, foi detida pelo gerente C.A.C , com as mercadorias em sua bolsa. Conduzida ao plantão policial pela equipe e o gerente C.A.C. compareceu de meios próprios . Onde o del pol dr Fernando Bueno de Castro determinou a devolução das mercadorias para o gerente do Supermercado Pavan C.A.C e I.C.A foi autuada em flagrante delito, por furto consumado, permanecendo na cadeia local.

OUTRO CASO- Apreensão de drogas

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Washington

.🚨GCM Sernajoto

.📍DATA: 14 de julho 2023

.📍HORA: 22:50hs

.📍LOCAL: Ignácia Pinto de Campos , bloco 125 CHT Roberto Romano.

🛑 Apreensão de drogas

Síntese:

Está equipe de apoio tático em patrulhamento preventivo pelo local citado , se deparou com um indivíduo enfrente ao referido bloco trajando roupas escuras, que ao avistar a viatura saiu em desabalada carreira para o interior do bloco lançando uma polchet sobre o telhado de uma garagem , o indivíduo se evadiu pelo interior do bloco não sendo possível abordar.

Foi localizado a polchet q o mesmo dispensou contendo em seu interior 114 porções de maconha , 64 porções de crack e 57 microtubos de cocaína, diante dos fatos nos deslocamos ao plantão policial onde a autoridade policial de plantão tomou conhecimento dos fatos sendo o entorpecentes apreendidos

