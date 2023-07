Meio político barbarense ferve após ataque a Moraes

Pelo menos três vereadores e assessores políticos de Santa Bárbara d’Oeste comentaram com o NM a pataquada feita pelo empresário Roberto Mantovani Jr, sua esposa e seu genro, Zanatta este final de semana contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O Relato de Alexandre de Moraes à Polícia Federal:

“Eu estava na área de embarque do aeroporto com minha família quando, por volta das 19h de sexta, Andreia Munarão se aproximou me chamando de “bandido, comunista e comprado. Em seguida Roberto Mantovani Filho passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. Em seguida as pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada. Momentos depois a Andréia e Alex Zanatta retornaram à entrada da sala VIP onde eu e minha família estávamos e, novamente, começaram a proferir ofensas. Eu os alertei que seriam fotografados para identificação posterior, tendo como resposta outra sucessão de palavras de baixo calão.”