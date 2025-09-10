Pela primeira vez, a Defesa Civil Estadual de São Paulo acionou o sistema de alerta cell broadcast para alertar a população por avisos no celular sobre a baixa umidade do ar e o risco para incêndios na região.

Os moradores receberam a orientação é beber água e evitar queimadas. A tecnologia vai informar a população quando a umidade do ar ficar abaixo de 12%, houver alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e focos de incêndios próximos a áreas urbanas.

Alerta na região

No interior de São Paulo, as cidade Americana, Santa Bárbara d’Oeste registraram as menores umidades relativas do ar do ano, menores que 20%. Além delas, outros dois municípios do interior paulista, Campinas, Piracicaba, Sumaré e Nova Odessa registram a taxa inferior a 20%.

