A onda de calor atual está associada a uma massa de ar quente e seco que permanece sobre grande parte do país, impedindo a chegada de sistemas mais frescos ou frentes frias que normalmente trazem alívio térmico.

Essa massa estacionada faz com que as temperaturas se mantenham bem acima da média nas últimas semanas.
calor

Pets devem ter cuidados redobrados

calor-brasil-temperatura

Foto Tânia Rêgo / Agência Brasil

O que a população deve fazer neste calor?

Hidratar-se bem ao longo do dia;
Evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes;
Usar proteção solar e roupas leves;
Acompanhar a previsão do tempo e comunicados oficiais.
pet-calor-temperatura

