A onda de calor atual está associada a uma massa de ar quente e seco que permanece sobre grande parte do país, impedindo a chegada de sistemas mais frescos ou frentes frias que normalmente trazem alívio térmico.
Essa massa estacionada faz com que as temperaturas se mantenham bem acima da média nas últimas semanas.
O que a população deve fazer neste calor?
Hidratar-se bem ao longo do dia;
Evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes;
Usar proteção solar e roupas leves;
Acompanhar a previsão do tempo e comunicados oficiais.
