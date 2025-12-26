A onda de calor atual está associada a uma massa de ar quente e seco que permanece sobre grande parte do país, impedindo a chegada de sistemas mais frescos ou frentes frias que normalmente trazem alívio térmico. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Essa massa estacionada faz com que as temperaturas se mantenham bem acima da média nas últimas semanas.

O que a população deve fazer neste calor?

Hidratar-se bem ao longo do dia;

Evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes;

Usar proteção solar e roupas leves;