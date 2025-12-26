Cobertura em SP: Varanda com spa e área gourmet transformam projeto

Assinado pelo arquiteto Bruno Moraes, o projeto de reforma integrou ambientes e criou um espaço com hidromassagem e vista privilegiada. No interior, destaca-se o estilo industrial com revestimento cimentício e serralheria

Nesta cobertura, o arquiteto Bruno Moraes projetou um telhado com estrutura em serralheria que abre e fecha quando necessário. Assim, o morador pode desfrutar o espaço mesmo em dias frios | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi No alto da Vila Madalena, em São Paulo, um apartamento de 110 m² passou por uma transformação completa para refletir o estilo de vida de um único morador, amante de esportes e de receber amigos em casa. Sob o comando do arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, a reforma foi tão significativa que pouco restou da estrutura original. Hoje, o imóvel virou um esconderijo intimista, com áreas integradas, materiais naturais e uma varanda gourmet com hidromassagem que convida a desacelerar diante de uma das vistas mais especiais da cidade. “Estamos orgulhosos de entregar um espaço que realmente traduz o conceito de pausa e autocuidado. Buscamos imprimir sofisticação e, ao mesmo tempo, transmitir calma, permitindo que o morador encontre, dentro de casa, um espaço que favorece o bem-estar físico e emocional”, destaca o arquiteto. Estilo industrial como linguagem integradora

Para valorizar pilares e vigas que permaneceram após a retirada de paredes, o arquiteto Bruno Moraes recorreu a chapas de MDF que dialogam com a marcenaria em freijó executada pela SCA Jardim Europa | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi Logo na entrada, a sala de jantar se conecta aos demais espaços da área social. A mistura de madeiras na mesa e nas cadeiras resulta em uma combinação cativante e reforça a preferência do cliente por acabamentos naturais. “Compomos os ambientes de forma fluida usando tapetes, iluminação e texturas que definem uma separação sutil entre as salas”, explica Bruno. A paleta de cores quentes e terrosas nos detalhes origina um contraste com o estilo industrial presente em todo o apartamento e refletido nos revestimentos cimentícios na parede, estrutura de serralheria e uso de tons mais escuros.

Uma prateleira flutuante e uma estante metálica presa ao teto exibem objetos afetivos do morador, reforçando a personalização do projeto | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi

O painel de madeira ripada da sala esconde com elegância as portas do lavabo e da suíte | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi Na área da TV, o rack foi desenhado em granito preto e engloba um nicho ripado e lareira ecológica embutida. “A instalação dessa pedra foi um verdadeiro desafio, considerando que a parede era de drywall. Cada pedra foi encaixada manualmente e algumas delas precisaram ser cortadas para garantir um ajuste perfeito”, conta o arquiteto.

Para aproveitar a vista e criar um ambiente versátil, o arquiteto Bruno Moraes desenhou um mobiliário sob medida que combina armário-banco e nichos expositores | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi

No cantinho da leitura, a poltrona Rios, assinada por Angelo Duvoisin e inspirada no Pão de Açúcar, complementa o clima relax.

O ponto alto do projeto

O revestimento na parede e o deck de madeira estabelecem uma atmosfera de spa | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana OrsiPosicionada junto à janela, a banheira de hidromassagem ganhou um deck de madeira cumaru tratado e uma ducha, na lateral, de uso prático em revestimento azul para combinar com água. “Nada disso existia na planta original, mas quisemos aproveitar a vista. Tanto na área da ducha, quanto na área da banheira, especificamos revestimentos e acabamentos resistentes à umidade”, completa.

Se a antiga cozinha deu lugar a área de estar, a nova cozinha foi deslocada para a varanda, integrando-se à churrasqueira e à hidromassagem | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi Na área gourmet, a península em alvenaria sustenta a bancada de pedra, já as paredes foram revestidas de porcelanato, o que facilita a limpeza. A pia com calha úmida foi posicionada entre a geladeira e a churrasqueira, permitindo uso prático tanto para cozinhar, quanto para servir convidados. Uma coifa de alta potência foi adaptada para manter a eficiência da exaustão mesmo com a mudança de layout. Dormitório e closet sob medida

Para combinar com o esquema de portas mimetizadas, o espelho termina no próprio friso de abertura, que também é o puxador para a porta do banheiro (no centro) e de um pequeno armário (no lado direito) | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi Na área íntima, o quarto recebeu cama de 2 x 2 m encostada à janela, com cabeceira em couro ligeiramente elevada para ocultar o caixilho e destacar a paisagem. O painel de espelho amplia o espaço do dormitório e oculta, de forma mimetizada, a porta de acesso ao banheiro.

Com a reorganização, o arquiteto Bruno Moraes adicionou um closet onde antes havia parte da sala, dobrando a capacidade de armazenamento | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi Toaletes

O lavabo, à esquerda, para a área social. O banheiro, à direita, serve a suíte | Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi O lavabo minimalista aposta no preto como protagonista, equilibrado por detalhes em iluminação suave e elementos cerâmicos que remetem ao bem-estar. No banheiro da suíte, tons sóbrios e porcelanato amadeirado no box dão continuidade à paleta do quarto, com metais e detalhes em preto para reforçar a identidade do projeto.

