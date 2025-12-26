Planos de saude A saúde suplementar ultrapassou 53,3 milhões de beneficiários em 2025, reflexo de um mercado em que consumidores passaram a comparar com mais rigor preço, rede hospitalar e cobertura antes de trocar de plano. As migrações entre operadoras avançaram de forma consistente no ano, acompanhando o crescimento dos planos coletivos empresariais, que seguem liderando a expansão, e das contratações por pequenas e médias empresas.

O movimento é mais intenso entre beneficiários de 30 a 49 anos, perfil que concentra a maior taxa de mudança, enquanto o grupo acima de 59 anos mantém demanda crescente por produtos com redes mais completas. Nas buscas por novos planos, 62% das escolhas são determinadas pela rede hospitalar, que passou a superar o preço isolado como principal fator de decisão e a direcionar boa parte das migrações ao longo do ano.

Dentro desse contexto, a Click Planos analisou cotações realizadas em seu marketplace, disponível em www.clickplanos.com.br que reúne 77 operadoras, mais de 1.120 planos e uma rede com 1.335 hospitais credenciados, para mapear os produtos que se destacam em custo-benefício.

Segundo Gustavo Succi, CEO da Click Planos, a comparação deixou de ser superficial e passou a envolver critérios mais robustos.

“O consumidor entendeu que custo-benefício não é pagar pouco, é pagar de forma inteligente. Ele avalia rede, coberturas específicas, históricos de reajuste e acesso real ao serviço. Quando essa análise fica transparente, a escolha muda completamente”, afirma. Succi destaca que a digitalização acelerou esse processo ao permitir análises simultâneas, eliminando dúvidas antes comuns no processo de contratação.

O levantamento também revelou o Top 3 das operadoras mais cotadas no marketplace de planos de saúde, evidenciando um movimento de concentração nas escolhas dos consumidores. Amil lidera com 22% do volume de buscas, seguida por Unimed, com 18%, e Hapvida, com 14%, resultado que indica maior aderência desses produtos aos critérios que hoje pesam mais no processo de contratação.

Planos de saúde – ranking completo do marketplace:

Posição Operadora Porcentagem de cotação 1º lugar Amil 22% 2º lugar Unimed 18% 3º lugar Hapvida 14%

A combinação entre rede hospitalar consistente, preços mais previsíveis e variedade de coberturas explica o desempenho dessas operadoras no ranking, especialmente em um momento em que a previsibilidade se tornou fator central para famílias e empresas.

A disputa por custo-benefício está diretamente relacionada à oferta regional de serviços de saúde e à capacidade de cada operadora de atender necessidades específicas de uso. Esse recorte regional também evidencia que mercados mais competitivos tendem a acelerar ajustes, impulsionando operadoras a revisarem produtos, redes e modelos de precificação para se manterem relevantes em um ambiente de escolha cada vez mais técnica.

Para Gustavo Succi, o avanço de análises comparativas tende a elevar de forma estrutural o nível de competição no setor, pressionando operadoras a entregar mais valor e transparência. “O mercado passou a operar em outro patamar. Rankings como esse deixam claro quem entrega valor real, quem cresce e quem perde espaço. O consumidor está mais informado, mais exigente e menos tolerante a experiências ruins”, avalia.

Succi destaca que a plataforma digital reforça essa mudança ao permitir que famílias e empresas comparem, em poucos minutos, diferenças que antes eram difíceis de identificar, como densidade de rede, amplitude de cobertura e histórico de reajustes. Para ele, a tendência é que esse tipo de comparação se torne padrão na jornada de contratação, reduzindo assimetrias de informação, ampliando o acesso e estimulando um ciclo de competição baseado em critérios objetivos, e não apenas em preço.

