Alerta pra risco falta d’água- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que está em execução, desde o início da tarde deste domingo (12), o reparo de uma subadutora na Avenida Heitor Siqueira, na região da Praia Azul.

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A intervenção foi necessária após as equipes identificarem uma queda abrupta no nível do reservatório que abastece a região. Durante a verificação, foi localizado um rompimento em uma subadutora de 280 milímetros, responsável pela condução de água para o sistema local.

Por se tratar de um serviço ainda dentro do período de garantia, o DAE acionou a empresa responsável pela execução da obra, que já está no local realizando o reparo.

Em razão do rompimento e da execução dos trabalhos, poderá haver falta de água na parte baixa da Praia Azul até a conclusão do serviço. No momento, não há previsão para finalização.

Alerta e uso consciente

O DAE orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente durante o período e reforça que acompanha a execução do reparo, com o objetivo de minimizar os impactos e normalizar o abastecimento o mais rápido possível.

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