Crianças dos 8 aos 13 anos de idade podem se inscrever para a prática gratuita Escolinhas Esportivas oferecida pela Prefeitura no Espaço Esportivo Roque de Campos, no Jardim Santa Izabel
O Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura de Hortolândia está com vagas abertas para a prática de futebol society no Espaço Esportivo Roque de Campos (antigo C.V.I), localizado no Jardim Santa Izabel. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras das 8h15 às 9h15 para crianças de 8 a 10 anos de idade e das 9h15 às 10h30 para crianças de 11 a 13 anos de idade.
As inscrições podem ser realizadas no próprio local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4.
ESPAÇO ESPORTIVO ROQUE DE CAMPOS
Reinaugurado e entregue para a população no mês passado, o local foi contemplado com a troca do gramado artificial, além da nova pintura geral e de melhorias nas traves dos gols e no alambrado que cerca o campo.O Espaço Esportivo Roque de Campos fica localizado na rua Ervin Maier, 195, Jardim Santa Izabel, dúvidas para as aulas esportivas podem ser tiradas pelo telefone (19) 99237-2702.
Hoje, a cidade já conta com espaços públicos de grama sintética disponíveis nos bairros Remanso Campineiro, Jardim Nova América, Jardim Santa Izabel, Jardim Minda, Jardim Alvorada (Arena Esportiva), Jardim Novo Ângulo (Praça da Cidadania), Jardim Adelaide, Parque Gabriel (Lago da Fé), Jardim Santa Rita de Cássia, Jd. Amanda (Parque Socioambiental), Praça da Penha e Jd. Santa Clara na Praça de Esportes (antigo CIF).
