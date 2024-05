Alexandre de Moraes manda soltar Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes decidiu soltar da prisão Mauro Cid,

ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, na tarde desta sexta-feira (3). Ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes concedeu a liberdade provisória de Cid mantendo medidas cautelares definidas no processo, como não falar sobre as investigações, motivo que gerou a prisão em 22 de março.

O ex-ajudante de ordens voltou a ser preso em 22 de março após descumprir medidas cautelares e por obstrução à Justiça.

O mandado de prisão, expedido por Moraes, ocorreu depois da divulgação de áudios pela revista Veja, nos quais Mauro Cid critica a forma como a PF e Moraes conduziram seus depoimentos.

Na ocasião, em oitiva, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro confirmou os termos da delação premiada fechada com a PF. Desde então, a validade do acordo seguia sob análise.

