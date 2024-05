Dupla perfeita com o tradicional arroz branco, o feijão tem grande presença na culinária brasileira. Popular e versátil, ele também é o ingrediente principal de muitos outros pratos, como sopas, saladas e até mesmo petiscos. Reunindo uma série de propriedades benéficas à saúde, o feijão se apresenta em diferentes versões, como preto, branco, vermelho e carioca; cada uma delas com nutrientes específicos, o que torna ainda mais relevante a escolha por uma dieta diversificada, com a participação frequente de todas essas variedades.

Aos que ainda não conhecem as propriedades nutricionais e os benefícios de consumo desses alimentos, a Josapar, detentora das marcas Tio João e Meu Biju, reuniu uma série de informações relevantes sobre esses grãos. Confira:

Feijão preto

Utilizado principalmente na tradicional feijoada, o feijão preto é mais consumido na região sul e sudeste. Possui grãos pequenos e de cor preta. É muito utilizado também na culinária mexicana, em pratos como chili e burritos. Com sabor mais intenso, o feijão preto é a variedade mais rica em ferro, possui grandes concentrações de magnésio e ácido fólico, além de pequenas quantidades de ômega 3 ― substância que eleva o bom colesterol (HDL) e protege o coração.

Feijão carioca

Um dos mais consumidos no Brasil, o feijão carioca possui formato arredondado, cor bege com listras marrons, rende bom caldo e cozinha rapidamente. Mais consumido com arroz branco, pode também acompanhar carnes vermelhas, frangos e peixes. Este grão é uma boa fonte de cobre e molibdênio, mineral responsável pelo metabolismo saudável, e fitonutrientes, que ajudam a prevenir alguns tipos de câncer, como o de estômago. Seu alto teor de fibras auxilia também no trato intestinal.

Feijão branco

É mais consumido na região sudeste, possui grãos alongados e de cor branca. Ideal para a preparação de sopas, saladas e cassoulets. Recentemente, o feijão branco passou a ser utilizado em dietas para emagrecimento, pois é rico em faseolamina, nutriente que dificulta a absorção do carboidrato transformado em açúcar, que seria absorvido e estocado em forma de gordura. Para essa finalidade, o ideal é que seja consumido em forma de farinha de feijão. Além de minerais como zinco, cálcio, magnésio e ferro, a alta presença de antioxidantes nesse tipo de feijão diminui o envelhecimento das células, melhora a aparência da pele e fortalece o organismo, aumentando a imunidade.

Feijão vermelho

É um feijão de grãos avermelhados, maiores que os do feijão preto e carioca. Excelente acompanhamento para saladas e carnes. É muito utilizado também na culinária francesa, no preparo de sopas. Este tipo de grão apresenta a vitamina K entre suas propriedades, essencial para proteção do sistema nervoso contra os danos dos radicais livres. Devido à sua alta quantidade de fibras, dá saciedade e é uma ótima opção para quem quer perder peso. Seu consumo ainda está atrelado à redução da enxaqueca e dos cálculos renais.

Sobre a Josapar

Com uma tradição de qualidade desde 1922 e líder nacional do mercado de arroz, a Josapar possui unidades industriais em Pelotas (RS), Jaboatão dos Guararapes (PE), Itaqui (RS), Tatuí (SP) e Cristalina (GO), e conta com os mais modernos processos de produção. A empresa detém a Certificação FSSC 22000, uma norma internacional de segurança de alimentos reconhecida pela Global Food Safety Initiative (GFSI), para as principais unidades de arroz branco e arroz parboilizado. Além do tradicional Arroz Tio João, a Josapar está presente no mercado com o arroz e o feijão Meu Biju; com a marca SupraSoy, de alimentos em pó à base de proteína vegetal; com o Azeite Nova Oliva; e as marcas Soy+, Beleza, Exato, Tio Mingote e No Ponto.