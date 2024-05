Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma leve treta

entre o ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza e um servidor de carreira da garagem municipal.

Bill esperava ser bem recebido e foi questionado várias vezes pelo rapaz que faz a gravação. Este faz leve defesa do governo Leitinho Schooder (PSD), que deve ser candidato à reeleição e concorrente do ex-tucano.

Leia + sobre política regional

Ao final do vídeo, Bill vai pra cima da câmera e a gravação é cortada. O ato deve ter desdobramentos ao longo desta sexta-feira e do final de semana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP